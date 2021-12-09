Üye Girişi
Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı - Son Dakika

Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı

09.12.2021 12:40
Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 31 yıl sonra bilinen en büyük ve en eski heykel atölyesi olan Yesemek'te arkeolojik kazılar tekrar başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 31 yıl sonra bilinen en büyük ve en eski heykel atölyesi olan Yesemek'te arkeolojik kazılar tekrar başladı. Kazılarla heykel üretim aşamalarının ortaya çıkarılması, teknikleriyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesi ve Yesemek'in UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi sürecine katkı sunan önemli verilere ulaşılması hedefleniyor.

5 antik kentine ve Gazi şehrin tarihine sahip çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yesemek Heykel Atölyesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası sponsorluğunda 31 yıl aranın ardından Yesemek'in kuzeydoğu kesiminde Gaziantep Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında kazılar başladı. Kazı çalışmaları ile heykel atölyesinin yüzey bulguları dışında kazılarla da somut olarak tarihlendirilmesini, heykel üretim aşamaları ve teknikleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması amaçlanıyor.

Kazılar Yesemek'in UNESCO kalıcı dünya mirası listesine girmesine katkı sağlayacak

2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi için "Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı Hazırlama" yetkisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürlüğü'ne verildi. Yapılan kazılar ve bulgulardan elde edilen bilgiler Yesemek'in kalıcı listeye girmesi için önemli bir katkı sağlayacak.

"Alanda yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar 22 adet yeni heykel, heykel taslağı ve bloklar kısmen ortaya çıkartıldı"

Kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Atilla Engin, Yesemek'in Türkiye'de ki en önemli arkeolojik kültür varlıklarından biri olduğunu belirterek, yapılan araştırmalar, atölyenin bilinenden daha eskiye, milattan önce 13'üncü yüzyıl Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihlendirdiğini ve üretilen heykellerin Yesemek'in hemen yakınlarında planlanan bir kentteki yapıları donatmak üzere yapıldığını tespit ettiklerini, bu bilgilerin Yesemek'in önemini büyük ölçüde arttırdığını ifade ederek, "Alanda yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar 22 adet yeni heykel, heykel taslağı ve bloklar kısmen ortaya çıkartıldı. Devam edecek kazılarla bu sayının artmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çok sayıda Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihlenen seramik parçaları ile bir kısmı kırılmış çok sayıda taş çekiç bulduk. Bu çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile gerçekleşti. Önemli destekleri ve iş birlikleri için başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, İş Bankası'na, Gaziantep Müzesi Müdürü Sayın Özgür Çomak'a, Yesemek Alan Başkanı Sayın Zafer Okuducu'ya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Sayın Serdar Murat Gürsel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı
Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı
Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı
Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Heykel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var 13:06 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz         
13:11
İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı         
12:57
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Sivas'ta heyecanlandıran keşif! Kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı Sivas'ta heyecanlandıran keşif! Kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı         
11:09
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 13:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yesemek'te 31 yıl sonra arkeolojik kazılar tekrar başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement