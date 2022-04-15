Yeşilay'dan 'YADAM' daveti - Son Dakika
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Yeşilay'dan 'YADAM' daveti

15.04.2022 13:50
Yeşilay'dan 'YADAM' daveti

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Nurullah Kaya, Ramazan ayının başta sigara olmak üzere bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olduğunu kaydederek, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) davet etti.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Nurullah Kaya, Ramazan ayının başta sigara olmak üzere bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olduğunu kaydederek, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) davet etti.

Bağımlılıklara karşı önleme ve rehabilitasyon alanlarında mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, Ramazan ayının iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak için önemine dikkat çekti. 7'den 77'ye her yaş grubundan bireylere bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmesi için çağrıda bulunan Kaya, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri YEDAM'a davet etti. Tüm İslam alemiyle birlikte Ramazan ayına ulaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaya şunları söyledi:

"Başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı nefsimizi kontrol altına aldığımız, irademize hakim olduğumuz bir ay. Bağımlılıklardan uzak durmak; ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat. Bu ay sağlığımızın kıymetini bilmek için kendimize vesileler oluşturarak ve bağımlılık yapacak tüm madde ile davranışlardan uzak durarak Ramazan'ı hakkıyla yaşayabiliriz. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ile ayaktan terapi hizmetleri sunuyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Ramazan, Yeşilay, Sigara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilay'dan 'YADAM' daveti - Son Dakika


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