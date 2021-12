Yeşilyurt'ta ulaşım ağı konforlu hale dönüştürülüyor - Son Dakika

Tecde Mahallesi'nde gerçekleşen yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tecde mahallemizin ulaşım ağını yeni yatırımlarla daha kaliteli ve nitelikli bir görüntüye ulaştırıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Tecde Mahallesi'nin beş farklı caddesinde gerçekleşen yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellere kolaylıklar dileyerek tatlı ikramında bulundu. Tecde Mahallesi'nin yeni yatırımlarla hızlı, planlı, sağlıklı ve güzel bir gelişim sürecinden geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2021 yılı yatırım programına aldığımız yol yenileme, yol açma, mevcut yolları düzenleme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama gibi hizmetlerine aralıksız devam ederken, bizlerde saha çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Pandemi ve deprem süreçlerinden sonra ilçemizde en fazla göç alan, nüfusu artan ve yapılaşmanın arttığı mahallelerimizin başında gelen Tecde bölgemizde ki gelişim sürecinin planlı ve sağlıklı olabilmesi için alt ve üst yapı hizmetlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Mahallemizin konumu ve yeri itibariyle müstakil ev taleplerinin artması, vatandaşlarımızın da bu tür yerleşim alanlarını tercih etmeleri nedeniyle bizlerde yeni sosyal yaşam alanları, kaldırım düzenleme, aydınlatma, yol yenileme ve yol açma gibi hizmetlerimizle bu bölgemizin daha yaşanabilir ve güzel bir kimliğe ulaşması için gayret ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Tecde mahallemizin Avcı, Sevenler, Başarı, Aziziye ve Saray Önü caddelerinde toplam uzunluğu 1.230 metre olup, alt yapısı tamamlanan yollarımızı toplamda serilen 1.800 ton sıcak asfalt ile daha modern ve güzel bir görüntüye ulaştırıyorlar. İlçemizin her noktasında olduğu gibi nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Tecde ve çevre mahallelerimizin ulaşım noktasında sıkıntı yaşamamaları ve sorunsuz bir kış dönemi geçirmeleri içinde imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ekiplerimiz alt yapısı tamamlanan yollarımızın kalite standardını artırmaya, konforlu ve güzel yolları hemşerilerimizi buluşturmaya aynı azim, aynı gayret ve aynı kararlılıkla devam edecekler. Yatırımlarımız Tecde mahallemize ve Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun. Yılın her mevsiminde ilçemizin dört bir tarafına güzel ve kaliteli hizmetler ulaştıran Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına ise ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tecde Mahallesi sakinleri de, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti. - MALATYA