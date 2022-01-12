Üye Girişi
Yetenek taraması başladı - Son Dakika

Yetenek taraması başladı

12.01.2022 11:19
Yetenek taraması başladı

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Yetenek Taraması' başladı.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Yetenek Taraması' başladı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 10 bin öğrenciye spor taraması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve Spor Uzmanları ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevli Beden Eğitimi Öğretmenleri okullarda sporcu yetenek taramasına Palandöken ilçesinden start verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses'in proje sorumluluğunu yaptığı 'Yetenek Taraması'nda genel koordinatörlük görevini ise Hakan Ülgü üstleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 15 antrenör, spor ve bilişim uzmanının yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de 10 beden eğitimi öğretmeni projede görev alıyor.

Öğrencilerin ailelerinin de izlediği spor yetenek taraması Palandöken ilçesinden başladı. Proje Sorumlusu Güngör Şenses, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı sonuna kadar 'Yetenek Taraması' projesini 20 ilçede yaparak tamamlayacaklarını söyledi.

GSİM Müdürü Birdal Öztürk ile Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un da projeyi yakından takip ettiğine değinen Şenses, iki bakanlık arasında yapılan önemli projenin meyvelerini vereceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında İmzalanan Protokol gereğince, Türkiye Sportif Yetenek Taramasının Yapılması ve Yetenekli Çocukların Spor Branşlarına Yönlendirilmesi Hususunda ölçümler yapıldığını belirten Yetenek Taraması Genel Koordinatörü Hakan Ülgü, "20 ilçemizde 5. Sınıfta okuyan 10 bin dolayında öğrencinin ölçümlerini yapacağız. 6 aylık eğitimden sonra çocukların branşları belli olacak ve yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek" dedi. - ERZURUM

Yetenek taraması başladı
Yetenek taraması başladı
Yetenek taraması başladı
Yetenek taraması başladı
Yetenek taraması başladı
Yetenek taraması başladı

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Erzurum, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yetenek taraması başladı - Son Dakika


İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı         
11:20
12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor         
11:15
Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri Bu da keçili horon! Hem kendileri horon tepti hem de keçileri         
11:07
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti         
10:33
Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor         
10:28
Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı         
10:13
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11

Son Dakika Haberleri
11:19 İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı
11:14 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!
11:06 Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin
11:05 Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı
11:04 Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi
10:58 Emekli öğretmenler ile dul ve yetimlerine müjde! Mayıs ayında 884 lira zam geliyor
10:46 Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 11:27:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yetenek taraması başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement