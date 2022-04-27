Yılanın pat pat seyahati kamerada - Son Dakika
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Yılanın pat pat seyahati kamerada

27.04.2022 11:35
Yılanın pat pat seyahati kamerada

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracına binen yıllanın yolculuk ettiği anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracına binen yıllanın yolculuk ettiği anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Akbay Hıraç, tarladan pat pat ile evine dönerken kasasında yılanın olduğunu fark etti. Yılanla birlikte ilçe merkezine kadar yolculuk eden Hıraç, o anları saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, yılanın pat patın kasasındaki bir odun parçasının üzerinde yolculuk yapması yer alıyor. - SAKARYA

Yılanın pat pat seyahati kamerada
Yılanın pat pat seyahati kamerada

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Cumhuriyet Mahallesi, Karapürçek, Sakarya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılanın pat pat seyahati kamerada - Son Dakika


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