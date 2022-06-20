Yılanların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yılanların dansı böyle görüntülendi

20.06.2022 20:42

Yılanların dansı böyle görüntülendi .

Yılanların dansı böyle görüntülendi

HATAY - . Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesinde bulunan bir evin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirlerine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti.

Bu sırada evinde bulunan bir kişi, bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Evin önünde çekilen görüntüde de, 2 yılanın uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kaybolması cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılanların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılanların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika
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