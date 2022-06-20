Yılanların dansı böyle görüntülendi

HATAY - . Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesinde bulunan bir evin önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirlerine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti.

Bu sırada evinde bulunan bir kişi, bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Evin önünde çekilen görüntüde de, 2 yılanın uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kaybolması cep telefonu ile kayıt altına alındı.