Yılbaşında da çalışan kamu görevlilerine protokol ziyareti - Son Dakika

RİZE(İHA) – Rize protokolü, yılbaşı gecesi de mesailerine devam eden kamu görevlilerini ziyaret etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Rize İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ilk olarak Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada zabıtalarla sohbet eden heyet sonrasında İtfaiye Müdürlüğüne geçti. İtfaiye ekipleriyle bir araya gelen heyet çalışanlarla çalışma hayatlarının zorluğu hakkında konuştu. Sonrasında ise Rize merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki polis noktasını ziyaret ederek polis memurlarıyla bir araya gelen heyet buradan da İl Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerle buluştu. Askerlerle de kısa bir süre vakit geçiren heyet son olarak Rize Merkez Cumhuriyet Karakolunu ziyaret ederek burada ki polis memurlarının da yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "İnşallah 2021 bize yaşattığı tatsızlıklarla beraber gider ve 2022'de de her şeyi ile güzel bir yıl yaşarız diye bu temennilerle tüm halkımız evinde yeni yıla huzurlu girsin diye görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara 2022 yılının kendilerine, ailelerine, tüm sevdiklerine, ilimize, vatanımıza hayırlı bir yıl olmasını içeren dileklerimizi, sağlık, mutluluk, başarı, sevgi dileklerimizi ilettik" dedi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise, "2021'in son saatlerinde huzur ve güveni temin eden görevdeki arkadaşlarımızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında sohbet ettik. Onlarda bize güç ve güven vererek teşekkür ettiler" dedi. - RİZE