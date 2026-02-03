Yıldırım Belediyesi'nden Alev Alatlı'ya vefa - Son Dakika
Yıldırım Belediyesi'nden Alev Alatlı'ya vefa

03.02.2026 15:06  Güncelleme: 15:08
Yıldırım Belediyesi, Türk düşünce ve edebiyatının önemli ismi Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yıl dönümünde düzenlediği 'Alev Alatlı'nın Düşünce Dünyası' programı ile andı. Kapadokya Üniversitesi ile yapılan protokolle, Alev Alatlı'nın düşünce mirasının yaşatılması hedefleniyor.

Yıldırım'ı kültür, sanat ve fikirde marka kent yapmak hedefiyle çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi, vefatının ikinci yıl dönümünde Türk düşünce ve edebiyat dünyasının müstesna ismi Alev Alatlı'yı unutmadı.

Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, büyük fikir insanını anmak için 'Alev Alatlı'nın Düşünce Dünyası' adlı programı düzenledi. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'ndeki programa konuşmacı olarak katılan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar; Alev Alatlı'nın, fikir dünyası, entelektüel mirası ve Türk düşünce hayatına katkıları konusunda önemli bilgiler verdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da takip ettiği programda ayrıca, Kapadokya Üniversitesi ile Yıldırım Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Oktay Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından imzalanan protokol kapsamında; Kapadokya Üniversitesi'ne bağlı Alev Alatlı Stratejik Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi faaliyet ve çalışmalarında iş birliğine gidecek.

Anma programı ve imza töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Fikir dünyamıza derin izler bırakmış, münevver kimliğiyle nesillere ilham olmuş Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yıl dönümünde anmak bizim için büyük bir vefa borcudur. Onun düşünce mirasını yaşatmak, fikirlerini yeni kuşaklarla buluşturmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. 'Alev Alatlı'nın Düşünce Dünyası' programı vesilesiyle, kıymetli hocamız Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın katkılarıyla Alatlı'nın entelektüel birikimini, Türk düşünce hayatına sunduğu eşsiz katkıları bir kez daha derinlemesine ele aldık. Ayrıca Kapadokya Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, Alev Alatlı Stratejik Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezimiz arasında güçlü bir fikir ve proje ortaklığının temellerini attık. İnanıyorum ki bu iş birliği, Alev Alatlı'nın düşünce dünyasını daha geniş kitlelere ulaştıracak; Yıldırım'ı düşüncenin, üretimin ve entelektüel etkileşimin önemli merkezlerinden biri haline getirecektir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alev Alatlı, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

