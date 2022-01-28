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Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok - Son Dakika

Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok

28.01.2022 15:43
Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok

Yıldırım Belediyesi, kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

2022 yılını 'Tapu ve Dönüşüm Yılı' olarak ilan eden ve çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Daha sağlıklı, estetik ve modern bir Yıldırım oluşturmak adına çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 14'ü 2022'de olmak üzere toplam 517 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediyesi son olarak Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin ortak programı dahiliyle Çınarönü Mahallesi 4. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve Bursa'nın göz ardı edilemeyecek bir deprem gerçeği olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadele bundan sonra da artarak devam edecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimize güvenli, şehir estetiği ile uyumlu, sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran yaşam alanları oluştururken, bu vizyonumuza zarar verecek yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Hemşehrilerimizden ricamız kendileri, çocuklarının geleceği ve şehrin dokusu için kaçak yapılaşmaya tevessül etmemeleri" dedi. - BURSA

Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok
Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok

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Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm, Yıldırım, Estetik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'da kaçak yapıya geçit yok - Son Dakika


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