Üye Girişi
Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet - Son Dakika

Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet

06.01.2022 13:36
Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet

Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında 8 bin 589 sokak hayvanını tedavi etti.

Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında 8 bin 589 sokak hayvanını tedavi etti.

Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor. 2019 yılından bu yana toplam 23 bin 357 hayvanı tedavi eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 142 can dostunun da sahiplendirilmesine öncülük etti. 2021 yılında 8 bin 589 hayvanı tedavi eden ekipler, 731 sokak hayvanını sahiplendirdi. Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan ve sahiplendiren Belediye ekipleri ayrıca sahipsiz hayvanların beslenme faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Ekipler, farklı noktalarda kurulan beslenme noktalarına her gün mama koyarak hayvanların beslenmesini sağlıyor.

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım'da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezimiz, can dostlarımız için 7-24 hizmet sunuyor. Son 1 yılda, 8 bin 589 hayvanı tedavi ederken, 731 sokak hayvanını da sahiplendirdik. Muhtelif cadde ve sokaklardaki uygun noktalara yıl içerisinde toplam 73 adet kedi evi bıraktık. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak; şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımız artarak devam edecek. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimiz, Cumalıkızık'taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nden bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet
Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet
Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet
Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet

YORUMLAR
500

Yıldırım Belediyesi, Veteriner, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet - Son Dakika


Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının         
13:26
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:13 El ve ayakları donan Afgan göçmenler: 10 kişi yola çıkmıştık, sadece 3 kişi ulaştık!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
12:55 Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım'ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement