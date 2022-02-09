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Yıldıztepe'de 2. etap başlıyor - Son Dakika

Yıldıztepe'de 2. etap başlıyor

09.02.2022 17:34
Yıldıztepe'de 2. etap başlıyor

Mudanya Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan birinci etabının ardından ikinci etap projesinin hazırlıkları da başladı.

Mudanya Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin tamamlanan birinci etabının ardından ikinci etap projesinin hazırlıkları da başladı.

2000 kişilik amfi tiyatro - açık hava sahnesi, satış büfeleri, kulisler, ıslak hacimler, depo ve otopark alanının bulunacağı Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 2'nci Etap Projesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanarak, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a tanıtıldı. Başkan Türkyılmaz, toplantının ardından Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Bölge yapısına uygun dükkanların, kafeterya ve restoranların tamamlandığı Yıldıztepe'yi kentin kültür sanat merkezi olarak konumlandırdıklarını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz "2000 kişilik olarak planladığımız amfi tiyatro - açık hava sahnemiz; Myrleia Odeon adıyla kentimizin 2700 yıllık tarihinin de simgesi olacak. Bursa, 7'den 77'ye herkesin mutlu olacağı bir yaşam alanına kavuşuyor. Bursa'nın yeni kültür sanat rotası Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi olacak" diye konuştu. - BURSA

Yıldıztepe'de 2. etap başlıyor
Yıldıztepe'de 2. etap başlıyor

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Sosyal Yaşam Merkezi, Mudanya Belediyesi, Tiyatro, Mudanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldıztepe'de 2. etap başlıyor - Son Dakika


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