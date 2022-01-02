Yıllar sonra eğitimlerini tamamladılar: Biri 71, diğeri 67 yaşında lise diploması aldı - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da okumanın yaşı olmadığının en güzel örneklerinden biri daha sergilendi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki açık lise programına kayıt olan 71 yaşındaki Mevlüt Oral ve 67 yaşındaki Hamide Buyar girdikleri sınavlarda başarı göstererek lise diploması aldı.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı 71 yaşındaki Mevlüt Oral ve 67 yaşındaki Hamide Uyar İlkadım Halk Merkezi bünyesinde açılan açık lise programında girdikleri sınavlarda başarı göstererek lise diploması aldı. Üniversite okumak isteyen yetişkin vatandaşlar gençlere örnek olmak istiyor.

"Her genç kardeşimize okumayı tavsiye ediyorum"

Üniversiteye hazırlandığını ifade eden 71 yaşındaki Mevlüt Oral, "Ben kendim için bu diplomayı almadım. Gençlere bakıyorum, soruyorum eğitimin ne tahsilin ne? İlkokulu bitiriyor, ortaokula dahi gitmeyen gençler var. Diyorum ki en azından açık öğretimi bitirin. Lise mezunu olma zorunluluğu olduğunu düşünün. Ben Emlakçılar Oda Başkanıyım. Genellikle benim sloganım vardır. Yaşım 18, duygularım 30, doğum tarihim 1950, yani 71 yaşındayım. Kısmet olursa üniversiteye hazırlanıyorum yani bu da bir örnek olsun. Yazacağım bölümde belli kazanabilirsem emlak bölümü okumak istiyorum. Bunu bütün gençlere öneriyorum. Çünkü bizim mesleğimiz artık diplomalı bir meslek haline gelecektir. Gençlere bir örnek oluruz. Benim çok sevdiğim bir bacım 62 yaşında tıp kazandı ve 70 yaşında tıp bitirdi. Okumanın eğitimin yaşı yoktur. Her genç kardeşlerimize tavsiye ediyorum. En azından liseyi bitirsinler" dedi.

"Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz"

Diplomayı alma sürecinden bahseden 67 yaşındaki Hamide Buyar ise "Samsun çocuğu olarak, Samsun'da doğdum, yurtdışın da yaşlandım ve Samsun'a döndüm. Bu bende hep ukde kalan bir durumdu. Çocuklarımı okuttum ama bende ki olanı çocuklarımda tamamladım zannettim ama maalesef ve meğer bende kalmış bu. Kendi kendime karar verdim ne yapabilirim diye. Hayata çok tutunan birisiyimdir. Halk eğitimin yapmış olduğu açık öğretim lisesi kayıtlarını duydum. Aslında 2015 yılında başlayacaktım fakat nasip olmadı. Torun derken bana ancak sıra geldi ve geldim kayıt oldum. Benim burada kayıt olmamda ki arkadaşlarımın da çok desteği oldu. Ben okulu bıraktıktan sonra bir baktım ki neler olmamış ve ben baya bir şok oldum. Daha sonra dedim ki hayır azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz ve dedim ki bu yola koyulacağım. Geldim çocuklara sordum. Neler yapıyorsunuz çocuklar, ne yapmam gerekiyor, neler beni bekliyor. Onlar da dediler ki hiçbir şey yok sadece kayıt olacaksın kitabı alacaksın, eve gidip çalışacaksın. Ondan sonra sınavlara hazırlanacaksın. Tabi ki ben çok büyük bir telaş yaptım. İnterneti biliyoruz ama nasıl girilir, nasıl edilir ben baya araştırdım. Bir ara dönüş yapacaktım, hayır ben bunu başaramam diye. Sonra nasıl başaramam, öyle ya da böyle ben bu yolda yürüyeceğim dedim. Birinci sınav, ikinci sınav derken tabi arkadaşlara da soruyorum; nasıl yapıyorsunuz bunu diye, arada gelip çocuklara da çile çektirdim tabi ki. Sonra baktım hakikatten çok neşeli bir şey. Ben açık öğretime başladım. Liseyi bitireceğim deyince arkadaşlar 'bu yaştan sonra ne olur sana' dediler. Neler olmaz ki dedim. Ben hatta ve hatta çok espri olarak söyleyeceğim belki cumhurbaşkanı adayı da olabilirim. Hayata çok bakan birisiyim. Belki ben yaşımdan dolayı sen ne yaparsın diyebilirler. Tasarım mı, çünkü ben terzilikte yapıyorum. Senaristlik mi, çünkü hayat tecrübem çok var. Çok güzel senaryo yazabilirim. Sonra dedim ekonomi ya da siyaset. İlk önce kaydımı yaptıracağım daha sonra da üniversite imtihanlarına hazırlanacağım" diye konuştu.

Liseyi bitiren Mevlüt Oral ve Hamide Buyar'a diplomalarını İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya'nın takdim etti. - SAMSUN