Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı - Son Dakika
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Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı

10.03.2022 09:08
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan işletmeci Cahide Bor Önver, tek başına yaptığı 100 pastayı yoğun kar yağışına aldırış etmeden köy köy gezerek kadınlara dağıttı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan işletmeci Cahide Bor Önver, tek başına yaptığı 100 pastayı yoğun kar yağışına aldırış etmeden köy köy gezerek kadınlara dağıttı.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Cahide Bor Önver, küçük yaşlarda annesinden öğrendiği, evlendikten sonra ise hobi olarak sürdürdüğü şekilli pasta kabiliyetini geliştirerek ticarete döktü. Cengiz Topel Caddesi üzerinde kendi imkanlarıyla kurduğu iş yerinde yaptığı pasta ve tatlılarla müşterilerinden tam not alan Önver, bu sene 100 pasta hazırlayarak köylerde yaşayan emekçi kadınlara götürdü.

Yoğun kar yağışı demeden köy köy gezerek kadınlara yaptığı özel pastaları hediye eden Önver'in bu sürprizi karşısında kadınlar büyük mutluluk yaşadı.

Çizgi film kahramanları, insan ve hayvan figürleri ile yaptığı butik pasta çeşitleriyle Türkiye'nin her yerine ve Irak ile İran'dan da sipariş alan Önver, yoğun kar yağışına rağmen 100 pasta dağıttığını belirtti. Cahide Bor Önver, "Bugün soğuk ve kar yağışına rağmen köylerimizi gezmeye çıktık. Özel yaptığım pastaları köy köy, kapı kapı dolaşarak kadınlarımıza hediye ettim. Biz sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tek hesaplamadık. Tüm günler Kadınlar Günü aslında. Kadınlarımızın kapılarına gittik ve güzel sürpriz yaparak 100 pasta hediye ettik. Ben de kadınların ne kadar güçlü olduğu göstermek için kar kış demeden her eve gittim. Kadının gücünü gösterdim. Başarılı bir yola girdik ve başardım. Bundan sonra da en iyi ve güzel işler yapacağımızdan eminiz. Başarı tesadüf değil, yeter ki istek ve azim olsun" dedi. - HAKKARİ

Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı
Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı

YORUMLAR
500
Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı

Yüksekova, Hakkari, Bor, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı altında köy köy gezerek yaptığı 100 pastayı dağıttı - Son Dakika
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