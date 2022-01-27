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Yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

27.01.2022 09:23
Yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale Tepe başı mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale Tepe başı mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte Aşkale Karayolları 121. İstasyon şefliği personeli kendilerine ait olan E-80 ve D-100 yol güzergahları ile birlikte Bayburt-Aşkale ve İspir- Aşkale karayollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Özellikle akşam saatlerinde bastıran yoğun Kar yağışı yollarda bulunan sürücüleri oldukça zorladı. Aşkale Karayolları ekipleri bir taraftan greyderler ile yolları temizlerken bir taraftan da tuzlama çalışmaları yaptı.

Konum itibariyle sürücüler için önemli bir yer teşkil eden Tepebaşı mevkii ve Kop Dağı geçitlerinde aralıksız devam eden kar temizleme çalışmalarına rağmen Erzincan, Erzurum istikametinde seyir halindeki 05 RD 892 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında ki karla dolu refüje girerek yan yattı.

Kaza sonrası şiddetini daha da artıran Kar yağışı ile birlikte Jandarma ve Trafik ekipleri Tepebaşı ve Kop Dağı güzergahını sürücü ve seyahat eden yolcuların güvenliği için yer yer araç trafiğine kapattılar. - ERZURUM

Yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

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Erzincan, Tepebaşı, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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