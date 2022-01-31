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Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır - Son Dakika

Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır

31.01.2022 11:38
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kent genelinde 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kent genelinde 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Bu kapsamda gece boyu etkili olan kar yağışına rağmen şehrin ana arterleri trafiğe hazır.

Başkent'te dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm birimleriyle teyakkuz haline geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere kendi sorumluluğundaki tüm cadde ve bulvardaki yolları açarak haftanın ilk gününe hazır hale getirdi. 7/24 esasına dayalı karla mücadele çalışmalarını bin 52 araç ve 3 bin 158 personel ile sahada sürdüren Büyükşehir Belediyesi öncelikle hastane önleri, metro girişleri ile yaya üst geçitlerinde vatandaşların buzlanmaya karşı sorun yaşamaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda

Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol, İtfaiye, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme ile Zabıta Daire Başkanlığı ile EGO, ANFA Güvenlik ve ASKİ Genel Müdürlüğü, BELTAŞ, BELKO, PORTAŞ ve BELPLAS ekipleri dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası teyakkuza geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKOM koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını bizzat yönetirken, ana arterler başta olmak üzere kendi sorumluluğundaki tüm cadde ve bulvarlardaki yollar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılarak temizlendi. Kar yağışı nedeniyle 53 özel ve 41 devlet hastanesi önü ile tüm metro girişleri, 141 yaya alt ve üst geçidine de müdahale eden ekipler, vatandaşların buzlanmaya karşı sorun yaşamaması için yoğun tuzlama çalışması yaptı.

Kar takip yoğun olarak izleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve karla mücadele çalışmalarının canlı olarak izlenildiği kar takip sistemi vatandaşlar tarafından yoğun olarak takip ediliyor. Karla mücadele çalışmaları konum bilgileri ve plaka numarası ile "kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden izlenebiliyor. - ANKARA

Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır
Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışına rağmen Ankara'da haftanın ilk günü yollar trafiğe hazır - Son Dakika
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