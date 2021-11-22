Yoğun trafikte güvercin yakalama operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da, yoğun trafiğin olduğu cadde ortasına düşerek araçların altına giren bir güvercin, duyarlı vatandaşların çalışmaları sonucu yakalanarak ölmekten kurtarıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücüler, uçmakta güçlük çeken bir güvercinin trafiğin ortasına düştüğünü fark etti. Durum üzerine sürücüler araçlarından inerek güvercini araçların altında ezilmemesi için yakalamaya çalıştı. Bir aracın altından bir başka aracın altına giren güvercini yakalamak için devreye çekpas ve fırçalar girdi. Araçların altından güçlükle çıkarılan güvercin yakalandı. Oldukça yorgun duran güvercini teslim alan bir esnaf, yoldan uzaklaştırmak üzere götürdü.

Güvercin için araçlarından inen sürücüler ise yeniden araçlarına geçerek yollarına kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN