Yol ortasında Selçuklu mezarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yol ortasında Selçuklu mezarı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yol ortasında Selçuklu mezarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yol ortasında Selçuklu mezarı
Haber Videosu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 855 yıl önce hayatını kaybeden Selçuklu kumandanının mezarı, araçların geçtiği yolun ortasında koruma altında duruyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 855 yıl önce hayatını kaybeden Selçuklu kumandanının mezarı, araçların geçtiği yolun ortasında koruma altında duruyor.

İlçeye bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan mezarlık, araçların geçtiği yolun tam ortasında bulunuyor. Mezarın 1171 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Kumandanı Şeyh Şerafettin'e ait olduğu biliniyor. Etrafı demir korkuluklarla kapatılarak koruma altına alınan mezarlıkta mahalle sakinleri de yolu kullandıkça dua ediyor. Mezarlıkla ilgili bilgiler veren Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan, "Burada bir tarih yatıyor. Selçuklular zamanında 1171 yılında Şeyh Şerafettin adında bir kumandan burada şehit oluyor. Dolayısıyla da burada kalıyor. 850 sene olmasına rağmen burası hala benliğini koruyor. Yoldan geçen vatandaşlarımız dua ediyorlar şehidimize" dedi.

"Kepçe kırılınca kaldırılamamış"

Mezarın daha önce kaldırılmak istendiğini ve çalışma yapan kepçenin kırılması üzerine kaldırma işleminin iptal edildiğini söyleyen Elvan, "Daha önce bu mezarı buradan kaldırmaya teşebbüs edilmiş. Kepçe operatörü kazmak için çalışmaya başladığında kepçenin tırnakları kırılmış. Gece de rüyasında görmüş. Sonrasında da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü burayı korumaya aldı. Yeri de hala burada durmaya devam ediyor. Bir tarih olarak güzel hissediliyor. Çünkü geçmişimizi unutmuyoruz. Bizim burada köşkümüz de var ileride. Oranın da tarihi çok büyük. Bu mirasların önem verilip daha da güzelleştirilmesini istiyoruz. Buradan geçen vatandaşlarımıza da okuyup tarihi anlamalarını tavsiye ederim. Biz buradan geçerken hep dua ediyoruz. Şehidimizin ve geçmişlerimizin ruhuna gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KocasinanSelçukluKayseriYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Bir dönem çok popülerdi Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Görüntü ABD’den değil İstanbul’dan Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:49:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Yol ortasında Selçuklu mezarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android