Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor

25.02.2022 10:16
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan elektrik direği görenleri şaşırtırken, kazaya da davetiye çıkarıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan elektrik direği görenleri şaşırtırken, kazaya da davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, tehlike oluşturan direğin kaldırılmasını istiyor.

Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1452. Sokak'ta bulunan beton elektrik direği, etrafına binalar yapılmasının ardından yolun tam ortasında kaldı. Araçların giriş ve çıkışlarını büyük ölçüde etkileyen direk, kazaya da davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri direğin kaldırılmasını istiyor.

"Direk sebebiyle oluşabilecek kazalardan dolayı çok korkuyoruz"

Direğin uzun zamandır yol ortasında bulunduğunu belirten mahalle sakinlerinden Gökhan Kocabaş, "Akşam giriş çıkışlarımızda karanlık oluyor ve araçlarımızla geçerken problem yaşıyoruz. Bu direk sebebiyle oluşabilecek kazalardan dolayı çok korkuyoruz. SEDAŞ'a çok sayıda bildirimler gerçekleştirdik ama bildirimlerimiz cevapsız kaldı. Bildirimlerimize rağmen bir çalışma yapmadılar. En kısa sürede SEDAŞ tarafından bu direğin kaldırılmasını bekliyoruz. Uzun zamandır bildirimlerimize dönüş sağlanmadı. Burayı bilmeyen vatandaşlar, buradan geçerken kaza yaşayabilir. Söz konusu faturalar olunca iki gün içinde elektriği kesme kapama işlemi yapabiliyorlarken, bir direği kaldıramıyorlar" diye konuştu. - KOCAELİ

Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor

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Kocaeli, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor - Son Dakika


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