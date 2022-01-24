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Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi

24.01.2022 03:11
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi

100 Karayolu Bolu Dağı mevkii trafiğe kapanınca İstanbul'da oynadıkları maçtan dönen bedensel engelli sporcular mahsur kaldı.

100 Karayolu Bolu Dağı mevkii trafiğe kapanınca İstanbul'da oynadıkları maçtan dönen bedensel engelli sporcular mahsur kaldı. Bedensel engelli sporcuların imdadına ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koştu. Bedensel engelli sporcular yurda yerleştirildi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı trafiğe kapandı. Mahsur kalan yolcular arasında Fenerbahçe Tekerlekli Basketbol takımıyla İstanbul'da maç yapan Ceylanpınar Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncu ve yöneticileri de yer aldı. Özellikle bedensel engellerinden dolayı ihtiyaçlarını görmekte sıkıntı yaşayan sporcular, çaresizlik içinde yolların açılmasını beklerken, devreye Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı girdi. İsa Yazıcı Aliya İzzetbegoviç Yüksek öğretim yurdunu açarak mahsur kalan öğrencilerin yerleştirilmesini sağladı.

Mahsur durumda olduklarını belirten takımın antrenörü Metin İdoğ, "Otobüs Ceylanpınar Belediyesi engelli sporcuları taşıyor. Bugün Fenerbahçe ile maçımız vardı. Maç dönüşünde yaklaşık 6 saattir mahsur durumdayız. Zaten zor şartlar altındayız. Araçlar gitmiyor. Arkadaşlarımız bedensel engelli olduğu için perişan durumdayız. Sabaha kadarda yolların açılamayacağını söylüyorlar. Bizde bekliyoruz" dedi.

Ardından sporcu kafilesini taşıyan otobüs trafik ekiplerinin yardımıyla Düzce'ye geri gönderildi. Düzce'de bedensel engelli sporcular, Aliya İzzetbegoviç Yüksek Öğretim Yurduna geldiklerinde ise yurt görevlileri tarafından karla kaplı bahçesinden kucakta taşınarak yurda yerleştirildi.

Düzce Aliya İzzetbegoviç Yüksek Öğrenim yurduna yerleşen sporcular adına konuşan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü Başkanı Mahmut Direk, "Öncellikle yurda yerleşmemizde bizlere yardımcı olan basın mensuplarına ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ederim. Burada hiçbir sorunumuz yok. Müdürümüz evinden sıcak yatağından kalktı yanımıza kadar geldi. Engelli ve tekerlekli sandalyeye bağlı durumda olan sporcularımız var. Mahsur kaldıktan sonra sıcak yurda yerleştik. Artık yolların açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Sporcu kafilesini kaldıkları yurtta ziyaret eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "Bu bölgede ciddi bir kar yağışı var ve dünden buyana yağan kar yağışından kaynaklı olarak engelli sporcularımız ve birçok vatandaşımız yolların kapanmasından dolayı Kaynaşlı bölgesinde yolda kalmışlar. Duyarlı basın mensuplarımızın bize ulaştırdığı bilgilere istinaden AFAD ekipleriyle görüştük. Sonrasında da kafilemizi yurdumuza yerleştirdik. Sporcularımızı burada ağırlayacağız. Yollar açılıncaya kadar misafir edeceğiz. Bu zor günlerde bizlerde devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için seferber etmekten dolayı mutluyuz. İnşallah sağ salim memleketlerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi

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Toros Dağları, İstanbul, Engelli, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika


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