Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı

04.03.2022 11:08
Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.

Çay-Bolvadin karayolu, kardan dolayı kayan tırlar dolayısıyla yol kapandı. Karayolunun kapalı olduğunu duyan Kaymakam Bolat, bölgeye giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Kaymakam Bolat, yolda kalan araç sürücüleri ile bizzat görüşerek yolun tekrar ulaşıma açılması için jandarma ve Karayolları ekipleriyle yoğun uğraş verdi. Yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri yolun Bolvadin ve Çay tarafında iki taraflı kontrolünü sağlarken, kayan tırların yoldan çekilmesi ile yoldaki trafik 1 saatin sonunda normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti

Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:50 Kanlı pusu: Günlerce takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı
10:44 Antalya'daki Ukraynalılar, ülkelerine TIR'larla yardım topluyor: 4 TIR gitti
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement