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Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor - Son Dakika

Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor

25.12.2021 10:13
Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor

Eskiden fazla rağbet gören yorgancılık mesleği, fabrikasyon üretimin artmasıyla son zamanlarını yaşıyor.

Eskiden fazla rağbet gören yorgancılık mesleği, fabrikasyon üretimin artmasıyla son zamanlarını yaşıyor.

Eskiden bir çok yerde bulunan el işi yorgancı dükkanları şimdi parmakla sayılıyor. Fabrikasyon ürünlerin artması, elişi yorgancılığı bitirme noktasına getirdi. Önceden yorgancıların fazla olduğu Trabzon'un Of Taşhanpazarı Mahallesi'nde son kalan iki yorgancı, zamana karşı direnmeye çalışıyor. Çırakları olmayan yorgancılar, kendilerinden sonra yorgancılık mesleğini devam ettirecek kimsenin olmadığını söylediler.

Mesleğin son zamanlarını yaşadığını belirten 58 yaşındaki yorgancı Ayhan Öztürk, "Yorgancılık mesleği ölüyor. Eskiden herşey el emeği göz nuruydu. Şimdi işler hazıra döndü. Makineleşme, fabrikalar bu işi öldürdü. Nadir olarak el emeği isteyenler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eski kazancı yok bu işin. Şimdilik bırakmıyoruz biraz daha devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizden sonra bu işi kimsenin öğrenip devam ettireceğini düşünmüyorum. Eskiden para kazanıyorduk şimdi sadece vakit geçiriyoruz. Eskiden burada 5 yorgancı vardı. Şimdi 2 kişiye düştük. Eskiden yorgancılarda 2-3 kişi çalışırdı. Eskiden 15-16 saat çalışırdık. Şimdi haftanın yarısını çalışıyoruz. Önceden bu işten para kazandık. Emekli oldum. Çocukları okuttuk. Birkaç sene daha bu işi devam ettirmek istiyorum" dedi.

50 yıldır yorgancılık yaptığını dile getiren 76 yaşındaki Osman Özcan "Bu işte parasız kalmazsın. Çok zengin de olamazsın. Eskiden işler yoğundu şimdi oyalanıyoruz. Boş dursak iyi olmaz bizim için. Hareketsiz kalırız. Onun için devam ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor
Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor
Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor
Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor
Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor

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Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yorgancılık mesleği son günlerini yaşıyor - Son Dakika


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