Yorgun mermi isabet etti kızının gözü önünde yere yığıldı - Son Dakika
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Yorgun mermi isabet etti kızının gözü önünde yere yığıldı

12.07.2022 12:05
Yorgun mermi isabet etti kızının gözü önünde yere yığıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kızı ve babası ile birlikte evinin önünde sohbet eden 38 yaşındaki adamın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kızı ve babası ile birlikte evinin önünde sohbet eden 38 yaşındaki adamın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Merminin isabet ettiği Salih Çakır, kızı ve babasının gözleri önünde yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çakır, "Artık evimizin önünde de oturamaz olduk, can güvenliğimiz yok. Burada 10 yaşındaki kızımın başına da gelebilirdi o yorgun mermi" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kocaali ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 10 yaşındaki kızı İkranur ve babası ile birlikte evinin önüne çıkan 38 yaşındaki Salih Çakır'ın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Kızı ve babası ile sohbet ettiği esnada yorgun merminin hedefi olan Salih Çakır, biranda yere yığıldı. Talihsiz adamın kızı ve babası ile korku dolu anlar yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çakır, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kızının gözleri önünde yere yığıldığı an kamerada

Öte yandan, yaşanan talihsiz olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Salih Çakır'ın, kızı ve babası ile evinin önünde durduğu esnada, kafasına isabet eden yorgun mermi ile yere yığıldığı anlar yer aldı.

"Kafama isabet etmesiyle birlikte yere düştüm"

Olay anını anlatan Salih Çakır, "Akşam saat 19.55 civarlarında kapımın önünde kızımda yanımdayken babam geldi ve o esnada kafama bir cisim isabet etti. Tabi isabet eden cismin ne olduğunu anlayamadım, o esnada şok yaşayıp yere düştüm. Komşumun kamera görüntülerinde de kayıtlarda gözüküyor. Yere düştükten sonra kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadım. Hiçbir şey duymadım, o ara kafamı tuttum, kanadığını fark ettim. Daha sonrasında babama 112 ekiplerine haber vermesini söyledim. Tabi benim yerden kalkmam biraz zaman aldı. Bu şekilde bir tehlike yaşadık" dedi.

"10 yaşındaki kızımın başına da gelebilirdi o mermi"

Hastaneden taburcu olan Çakır, hayati tehlikeyi atlattığını ancak hala daha bir takım sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Kafama düşen yorgun mermiymiş, düştüğü yerde geniş çaplı bir yarık oluştu ve ambulansla hastaneye kaldırıldım. Artık evimizin önünde de oturamaz olduk, can güvenliğimiz yok. Burada 10 yaşındaki kızımın başına da gelebilirdi o yorgun mermi. Ben bu olayı atlattım ama kızım belki atlatamayabilirdi. Bu olayın bir çözüme ulaşmasını istiyorum. Başkalarına da isabet edebilir, canlarını yakabilir veya ölümle de sonuçlanabilir. Şu an iyi gibi gözüküyorum ama oturup kalkarken hala denge kaybı yaşıyorum, konuşurken bile başımda ağrı ve uyuşma var. Yaklaşık 3 santim derinliğinde bir yarık var yorgun merminin isabet ettiği bölgede. Yetkililerin bu tür olayların olmaması için biran önce çözüm bulmasını istiyorum, başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

"Babamın öldüğünü sandım, çok korktum"

Yaralı adamın 10 yaşındaki kızı İkranur Çakır ise, "Biz babamla sohbet ederken kafasına bir cisim düştü ve yere yığıldı. Ben babamın öldüğünü sandım ve çok korktum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Salih Çakır, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yorgun mermi isabet etti kızının gözü önünde yere yığıldı - Son Dakika

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