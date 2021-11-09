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Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

09.11.2021 19:00
Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesinde Sarıkeçili Yörüklerinden bir çoban tarafından ayakları ve kulakları yanmış halde bulunan yaralı yaban keçisine, yanık alanlarda çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları sahip çıkarak, tedavi altına alınmasını sağladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Silifke ilçesinde Sarıkeçili Yörüklerinden bir çoban tarafından ayakları ve kulakları yanmış halde bulunan yaralı yaban keçisine, yanık alanlarda çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları sahip çıkarak, tedavi altına alınmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkeçili konargöçer Yörüklerinden bir grup, Silifke ilçesi Akdere Mahallesi Işıklı mevkii yayla yolunda konaklamaya başladı. Köpeklerin havlamaları üzerine araştırma yapan Yörük çoban Özkan Gömüt, ayakları ve kulakları yanmış halde yaralı bir yaban keçisi buldu. Çoban Gömüt, acil sağlık ekiplerine haber verdi. Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören arazilerde devam eden çalışmaların çekimini yapan Orman Bölge Müdürlüğü Basın Birimi ekipleri de dönüş yolunda çobana rastladı. Yaban keçisine elleriyle su veren ekip, ihbar üzerine bölgeye gelen Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine keçiyi teslim etti.

Yaralı yaban keçisini bulan çoban Özkan Gömüt, "Bugün buraya konakladığımızda hayvanlarımızı otlatırken köpeklerin havladığını fark ettim. Köpeklerin havladığı yere doğru giderken bu yaralı hayvanı gördüm. Kucaklayıp buraya getirdim ve acil sağlık ekiplerini aradım. Yangında olmuş herhalde, ayakları, kulakları, tırnakları yanmış. Evde su verdim içti, bayağı susamış" dedi.

Keçiyi teslim alan Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisi ise, "Bize gelen ihbar üzerine Silifke Akdere Mahallesi'ne geldik. Burada Orman Bölgede görevli arkadaşların teslim aldığı yaralı yaban keçisini Silifke Milli Parklar olarak aldık. Şimdi bunu Silifke'deki anlaşmalı olduğumuz veteriner hekime götüreceğiz. Orada ilk müdahalesi yapılacak. Gerekli tedavisi orada tamamlanamazsa Tarsus Hayvanat Bahçesine götüreceğiz. Tarsus Hayvanat Bahçesinde gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra ilk bulunduğu yere yaşam alanına tekrar geri salacağız" diye konuştu. - MERSİN

Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı
Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı
Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı
Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar, Mersin, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yörük çobanın ormanda bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika


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