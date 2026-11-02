Yozgat'ta üreticilere bu yıl 19 sera ve 25 küçükbaş hayvan çadırı sunuldu - Son Dakika
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Yozgat'ta üreticilere bu yıl 19 sera ve 25 küçükbaş hayvan çadırı sunuldu

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Yozgat\'ta üreticilere bu yıl 19 sera ve 25 küçükbaş hayvan çadırı sunuldu
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Yozgat\'ta üreticilere bu yıl 19 sera ve 25 küçükbaş hayvan çadırı sunuldu
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Yozgat'ta kırsal kalkınma projeleri kapsamında bu yıl 19 sera ve 25 küçükbaş hayvan çadırı üreticilere sunuldu. Toplam 75 çadırın temini için sözleşme imzalanırken, 14 üreticiye de sera desteği verildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında üreticilere sera ve küçükbaş hayvan çadırı desteği sağlandı. Konya Ovası Projesi (KOP), Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) ve İl Özel İdaresi katkılarıyla bu yıl 19 sera ve 25 hayvan çadırı üreticilerin kullanımına sunulurken, yeni desteklerle küçükbaş hayvancılık için toplam 75 çadırın teminine yönelik sözleşme imzalandı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin modern üretim imkanlarına kavuşturulması ve hayvanların barınma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla projelerin sürdürüldüğü belirtildi. Toplam 10 milyon 349 bin lira bütçeyle yürütülen destekler kapsamında KOP aracılığıyla 13, TULİP aracılığıyla 12 yetiştiriciye küçükbaş hayvan çadırı teslim edildi. Çadırlarla birlikte 72 yemlik ve 48 suluk da besicilere verildi.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik yeni çalışmalar kapsamında KOP tarafından Şefaatli'de 7, Boğazlıyan'da 15, Yozgat merkezde 16 olmak üzere toplam 38 çadır için sözleşme imzalandı. TULİP kapsamında ise 37 küçükbaş hayvan çadırının temini planlandı. Bu projelerle birlikte 222 yemlik ve 148 suluğun da üreticilere ulaştırılması hedeflendi.

14 ÜRETİCİYE SERA DESTEĞİ

Tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında ise Yozgat'ta 14 üreticiye sera desteği sağlandı. "KOP ile Seralar Gelişiyor" projesiyle Yozgat merkezde 9 üreticiye 525 metrekare büyüklüğünde sera teslim edildi. Toplam 4 milyon 123 bin 588 lira 80 kuruş bütçeli proje ile üreticilerin sera üretim kapasitesinin artırılması hedeflendi.

TULİP kapsamında yürütülen Sera Projesi çerçevesinde ise 5 üreticiye, 954 bin lira bedelli ve 105 metrekare büyüklüğünde sera verildi. Böylece iki proje kapsamında 14 üreticiye sağlanan sera desteğinin toplam bütçesi 5 milyon 77 bin 588 lira 80 kuruş oldu.

Yozgat merkez Sarımbey köyünde kurulan serada üretim yapan Bereketullah Yusuf, açık alanda yılda bir kez ürün alabildiklerini, sera sayesinde birden fazla hasat yapabileceklerini söyledi.

Büyükmahal köyünde sera desteğinden yararlanan 87 yaşındaki Duran Deniz ise seranın kurulumunun tamamlandığını, kendisinin de üretim hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Deniz, "Bunu getirdiler, yaptılar, çattılar, gittiler. Daha ikinci sefer içine girdim. Kıyılarını temizledim, toprağını, taşını topladım, yaptım. Üç tane motor var, bir biçer var, bir kepçe var. 1.500 dönüm arazi ettik. Allah cümleye versin, herkese versin. Sulak yerlerimiz çok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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