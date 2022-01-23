Yozgat Valiliğinden 2 gün idari izin kararı - Son Dakika

Yozgat Valiliği kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli çalışanların iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri, 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde tüm özel öğretim, özel eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü 2 gün ara verilmiştir. 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamil çalışanlar 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır" denildi. - YOZGAT