Yüksekova'da aktarmasız yolculuk sevinci - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesiyle ile İstanbul arasında başlatılan aktarmasız yolcu taşımacılığını vatandaşları halaylarla kutladı.

Van'da taşımacılık yapan bir firma tarafından İstanbul-Yüksekova arasında aktarmasız yolcu taşımacılığı başlatılması üzerine ilçe merkezinde şehir turu yapıldı. Aktarmasız seferlere sevinen vatandaşlar, Cengiz Topel Caddesi üzerinde halaylar çekerek ilk yolcuları İstanbul'a uğurladı.

Seferlerin mutluluğunu halaylara döktüklerini ifade eden firma sahibi İrem Bayram, "Yüksekova- İstanbul arası aktarmasız yolcu taşımacılığı başlattık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşıda halaylarla çıktık, otobüste devam ettik ve şimdide Yüksekova Ovası'nda halay çekiliyor. Tüm Yüksekova halkına hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna ise Yüksekova halkı adına firma yetkililerine teşekkür ederek, "Firma ilk olarak Yüksekova- Mersin arası hizmet sağlıyordu, şimdi de Yüksekova-İstanbul arasında aktarması hizmet sağladılar. Yüksekova'ya daha güzel hizmetler de gelecek inşallah" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ