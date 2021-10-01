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Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu - Son Dakika

Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu

01.10.2021 13:57
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek ve çukur olaylarında evleri yıkılan vatandaşlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Pizok bölgesinde yapılan bin 355 dairenin anahtar teslimatına başlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hendek ve çukur olaylarında evleri yıkılan vatandaşlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Pizok bölgesinde yapılan bin 355 dairenin anahtar teslimatına başlandı.

Yüksekova'da 2016 Mart ayında hendek ve barikat kurarak evlere patlayıcı yerleştiren teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında evleri zarar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ marifetiyle, Pizok bölgesinde bin 355 dairenin tamamlamasıyla ve vatandaşların katılımıyla anahtar teslimatı yapıldı. Vatandaşlara ilk anahtarını veren AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmüttalip Özbek, daha sonra vatandaşlarla evlerin içine girerek inceleyerek hayırlı olmasını diledi. Devletin Yüksekova'ya her zaman en iyi yatırım yaptıklarını ifade eden AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmüttalip Özbek, "Biliyoruz herkes sabırsızlıkla evlerini bekliyor. Şükür tüm eksikleri gidermiş olup vatandaşlarımıza bugünden itibaren anahtar teslimatına başladık. Asıl amacımız bu anahtar teslimatını en hızlı bir şekilde yapmak için teslimatını sağlayacağız. Tabii ki Yüksekova'nın coğrafi koşullarından aksaklıklar olabilir şükür onlar kısa süre giderildi. Allah'a şükürler olsun burada muazzam bir şehir inşa edildi. Bu yatırımları asla görmezden gelmemek gerek. Buranın alt yapısıyla, üst yapıyla, içme suyuyla, kanalizasyonuyla her şeyiyle devletimiz tarafından yapıldı. Biliyorsunuz Yüksekova çok büyük acılar çekti, Yüksekova yıkıldı. Şimdi Yüksekova eskisinden çok çok daha güzel inşa edildi. İnşallah Yüksekova hemşerilerimiz huzur içinde oturacaklar. Ben bu devasa inşaatların yapısında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza STK'larımıza burada emeği geçen işçisinden mühendisine herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yüksekovalılar burada huzur içinde, güven içinde mutluluk içinde otururlar. Çocukları burada damat ederler, kızlarını gelin yaparlar sağlık bir hayat içerisinde. Birebirimizi ötelemeye germeye gerek yok. Eğer bir şeyler yapacaksak hep beraber el ele tutup hizmet edelim" dedi.

Anahtar teslimatında, TOKİ Genel Müdürlüğün Uygulama Uzmanı Yener Buzluk, BCT Müşavirlik ve TOKİ sorumlusu İrfan Sarıtaş, TOKİ İnşaat Şefi Ramazan Apay, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ve çok hak sahibi katıldı. - HAKKARİ

Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu
Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu

Yüksekova, Hakkari, konut, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kavuştu - Son Dakika
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