CHP'li Tanju Özcan: Yunanistan'a karşı canlı bomba olurum, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yarın adalara çıkalım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisinin Eylül ayı 2.oturumunda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne karşılık Başkan Tanju Özcan, Erdoğan'ın talimatıyla kamuflaj giyip "canlı bomba" olarak Yunan askerlerinin arasına girmeye hazır olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN 'HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALMIŞ BİR İKTİDARIZ' DEMİŞTİ"

Konuşmasının başında 2003 yılında Türk Askerlerinin kafasına çuval geçirilmesini ele alan Özcan şunları söyledi:

"Sene 2003 arkadaşlar. Beni rahatsız ettiği için şey yapıyorum. Şurada bir resim var. Mehmetçiğimizin kafasına Kuzey Irak'ta çuval geçirilmişti. O zaman bu konu Türkiye'de çok büyük gündem oldu. Amerika'ya niye nota vermiyorsun diye zamanın MHP'si, CHP'si herkes sordu. Müzik notası mı veriyorsun kardeşim cevabı alındı. Sene 2014. Kürtlükle kimse karşımıza Kürtlükle Türklükle çıkmasın. 'Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız', Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde bir konuşma yaptı dedi ki; 'Yunanlılar dedi bizim adalarımızı işgal ediyor. Biz bu işgali yok hükmünde sayıyoruz' mealinde bir şey söyledi ve 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ DİYOR, ADAMLAR GÜNDÜZ GÜNDÜZ GELDİ"

Şimdi arkadaşlar bu konu 2004 yılında başladı. Nereye bağlayacaksın diyeceksin. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu, Lozan'ın orijinal metnine bakınca belli olan adaları tek tek işgal ettiler. Bu adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Defalarca bu ulusal basına gündem oldu ve bak burada gazetelerin, ey dünya lideri, Yunanlar Adalarımıza el koydu haberin var mı? Yunan Cumhurbaşkanı Ege'de işgal ettikleri adamıza çıktı. Yunan Başbakan Türk Adası'nda 2017. Bunların hepsi yaşandı arkadaşlar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar ya. Şu görüntüye bak. Domuz yiyorlar. Çevirme yapıyorlar, burası Eşek Adası. ve burada yapılan bu çevirmenin kokusu ana karamızdan duyuluyor. Şimdi sen bu ülkeyi 20 yıl yöneten bir iktidar olarak Yunanlılar Adalar'ımız tek tek işgal ederken sesini çıkartmadın. Seçim yaklaştı ben birazcık milliyetçiliğe oynayayım. Hani her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Adamlar gündüz gündüz geldi ya."

"SEN SEÇİME ALTI AY KALA ADALARI FARK EDİYORSUN"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla canlı bomba olmaya hazır olduğunu belirten Özcan, "Gidelim, vallahi ben hazırım. Sayın Erdoğan hazırsa ben bu yaşta kamuflaj giyip bana ne görev verirlerse, git cephede çatış, git canlı bomba ol, Yunan askerlerinin arasında patla. Git mutfakta patates soy. Hepsine hazırım. Bir karış toprağımız çok kıymetli diyoruz. Koca koca adaları Yunanlılar gözümüzün önünde Lozan'a aykırı olarak işgal etmeye devam ediyor. Sen seçime altı ay kala bunu fark ediyorsun. Bir gece ansızın gelebilirim. Arkadaşlar Yunanistan dediğiniz devlet Türkiye'ye meydan okuyabilecek bir devlet değil. Tarih boyunca hiç olmadı" dedi.

"SİYASETEN SÖYLEMİYORSA DERHAL GEREĞİ YAPILMALI"

Yunanistan'ın bu cesareti nerden bulduğunu sorgulayan Özcan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bizim adalarımızı işgal ettiniz. Hükmen geçersizdir bu. Diyeceksin ve hala bir gece ansızın gelebiliriz. Vallahi çok geç kaldık. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı siyaseten söylemiyorsa bu sözleri derhal gereğini yapmalı. Hem Adalarımızın işgal edildiğini kabul edeceksin hem de bir gece ansızın gelebiliriz. Hangi gece? Belli değil. Hani Gazze'ye cumaya gidecekti ya. 15 sene oldu herhalde. Bu olay da ona benzeyecek. Yunanistan bu cesareti nereden buluyor? Bu ülkeyi çok mu güçsüz görüyorlar dışarıdan? Bu ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar? Tepki veremez diye görüyorlar. Ben anlamadım, biz bu Yunanistan'ı kaç defa yendik? Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım buna. Bir Türk milliyetçisi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanımızın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yapar mı? Sanmıyorum. Yaparsa sevinir miyim? Çok mutlu olurum."