Yunusemre Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği

24.07.2022 13:02
Yunusemre Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği

Çalışanlarına yaptığı yüzde 78 oranındaki rekor ara zamla gündeme oturan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, süregelen yardımların haricinde yalnızca son 6 aydaki destek seferberliği ile sosyal belediyecilik örneği sergiledi.

Çalışanlarına yaptığı yüzde 78 oranındaki rekor ara zamla gündeme oturan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, süregelen yardımların haricinde yalnızca son 6 aydaki destek seferberliği ile sosyal belediyecilik örneği sergiledi.

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözü ile başlattığı sosyal destek seferberliği çerçevesinde vatandaşların, dünyada yaşamı durma noktasına getiren pandemi, iklim krizi ve savaşlar nedeniyle yaşanan ekonomik olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmeleri için örnek gösterilecek çalışmalara imza atıyor.

Yalnızca Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin de bayramı bayram tadında yaşaması için yüzlerce kurban kesip 5 bin haneye 30 ton et dağıtan Yunusemre Belediyesi, kısa bir süre önce ise yaklaşık 60 bin aileye gıda kolisi, 5 bin çocuğa kıyafet, bot, bebek bezi dağıttı, 2 bin çocuğunun saç tıraşını yaptı, ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 4 bin hanenin elektrik faturalarını ödeyip bakkal veresiye defterlerini kapattı.

Maliyetine et, süt ürünleri ve gıda satan market

İlçede yaşayan binlerce emekliye, uygun fiyatlarla hizmet veren belediyeye ait çok sayıdaki sosyal tesislerde ayrıca özel indirim başlatan Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ve üreticilerin yüzünü güldürecek olan Yuntar Gıda Şarküteri Marketi de hizmete açtı. Markette başta temel gıda ürünleri olmak üzere et ve süt ürünleri maliyetine satılıyor.

Son olarak çalışanlarına yaptığı yüzde 78 ara zam ile ülke gündemine gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Bizi biz yapan inancımızın ve kültürümüzün en önemli özelliği, güzelliği birlik ve beraberliğimiz. Yunusemre'de sen, ben yok; biz varız. ve her zaman biriz, beraberiz. Çok şükür bu sınavdan da millet olarak, ülke olarak birlikte çıkacağız" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği - Son Dakika

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