Üye Girişi
Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

23.01.2022 10:00
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı -2

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 0

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 10

Antalya: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı (Yağışların batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3 - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurtta hava durumu - Son Dakika


Korkunç kaza! Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı Korkunç kaza! Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı         
09:56
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:54
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
FSM'de okul servisi tuzlama aracına çarptı, 1 kişi yaşamını yitirdi FSM'de okul servisi tuzlama aracına çarptı, 1 kişi yaşamını yitirdi         
01:52
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
09:55 Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü
09:53 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
09:40 Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı
09:17 Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti
09:16 Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
08:54 Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi
08:42 Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları
08:36 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı
08:31 Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var
08:29 Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 10:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement