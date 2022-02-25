Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 15 - İSTANBUL