Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı - Son Dakika
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Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

07.03.2022 09:56
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

Balıkçılar, kazma, kürek yardımıyla kırdıkları buzun altından çıkardıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, yüzeyi buz tununca geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşların zorlu mesaisi de başlıyor. Buz tutan gölü 100 metre aralıklarla kazma kürek yardımıyla kıran balıkçılar, attıkları ağları çekerek çıkardıkları balıkları satarak ekmeğini kazanıyorlar.

4 çocuk babası balıkçı Ethem Kılık, yıllardır balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtti. Çıldır Gölü'nde, eşiyle birlikte kendi çabalarıyla çalıştıklarını söyleyen Kılıç, "Kışın buz üzerinde çalışıyoruz. Yazın ise teknelerle çalışıyoruz. Fakat buz altında balık yakalamak bambaşka. Buradan elde ettiğimiz kazançla 4 çocuk okutuyoruz. Yaklaşık 26 yıldır bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızı göle getirmiyoruz. Çünkü onların okumasını istiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı

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Çıldır Gölü, Balıkçılık, Türkiye, Eskimo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı - Son Dakika


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