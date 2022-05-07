Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu

07.05.2022 16:53
Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce çocuk uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak mutluluğa ortak oldu.

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce çocuk uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak mutluluğa ortak oldu.

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Kozlu Sahilinde, 'Bu Dünyada Biz de Varız Haksızlıklara Çığlık Geleceğe Uçurtma' adı altında uçurtma şenliği düzenlendi.

Uçurtma şenliğine, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Vali Yardımcısı Turgut Şubası, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, Baro Başkanı Türker Kapkaç, çocuklar ve aileleri katıldı.

Yüzlerce çocuk ellerine uçurtmalarını alarak, alana akın etti. Uçurtma uçuran çocukların heyecanı ise görülmeye değerdi.

Etkinlikte konuşan Baro Başkanı Türker Kapkaç, "Bugün bütün çocuklarımızı toplandık. Haklarını ihtiyaçlarını farkındalığını ön plana çıkartmak adına böyle bit etkinlik düzenledik. Güzel bir etkinlik oldu. Tüm çocuklarımıza gençlerimize ailelerine buraya getirdikleri için teşekkür ederiz. Bu konuda yazılı açıklama yapmıştık yine sizlerle bunu paylaşıyoruz "dedi. - ZONGULDAK

Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu
Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu
Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu
Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu
Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu
Yüzlerce çocuk uçurtma şenliğinde buluştu

YORUMLAR
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Zonguldak Barosu, Zonguldak, Çocuk, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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