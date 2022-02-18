Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, haftanın 5 günü okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor. Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler; hem servislerden hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle indirilerek okullarına gitmelerine yardımcı oluyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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