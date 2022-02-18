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Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor - Son Dakika

Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor

18.02.2022 11:29
Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okulların önünde öğrencilerin güvenliği için tedbir alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, haftanın 5 günü okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor. Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler; hem servislerden hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle indirilerek okullarına gitmelerine yardımcı oluyor. - KOCAELİ

Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor
Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışıyor - Son Dakika


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