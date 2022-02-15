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Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

15.02.2022 10:42
Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri market ve bakkallarda indirim denetimlerine başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri market ve bakkallarda indirim denetimlerine başladı.

Osmaneli Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan market ve bakkallarda denetim yaptı. Denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

"Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz"

Zabıta Müdürü İbrahim Daş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz" dedi. Market ve bakkallara yönelik denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi
Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi
Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi

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Osmaneli, Bilecik, Market, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekiplerinden KDV indirimi denetimi - Son Dakika


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