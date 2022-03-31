Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı

31.03.2022 14:39
Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı

Zeytinburnu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine özel her ay yaptığı erzak yardımlarını 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında da devam ettiriyor.

Zeytinburnu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine özel her ay yaptığı erzak yardımlarını 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında da devam ettiriyor.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede gıda yardımına kayıtlı 4 bin 743 ihtiyaç sahibi aileye her ay düzenli olarak gıda kolisi yardımında bulunuyor. Ramazan-ı Şerif'in de gelmesiyle birlikte bu yardımları büyük bir titizlikle hazırlayan Zeytinburnu Belediyesi, içerisinde 15 kalem ürün bulunan koliyi hasta, yaşlı ve kimsesiz olan vatandaşlara ulaştırıyor. Bu yıl ramazan ayında 10 sokak iftarı, 1 meydan iftarı gerçekleştirecek olan Zeytinburnu Belediyesi, teravih sonrasında da her gün farklı bir camide mobil ikram aracı ile salep ikramında bulunacak.

"Ramazan boyunca gelen talepleri karşılamak için ekipler görevlendirdik"

Zeytinburnu Belediyesi Aşevinde yönetici olarak görev alan Muhammet Güneş, "Yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda ve bakliyat yardımları gönderiyoruz. Paylaşma ayı ramazanda da Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un tensipleriyle, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere Zeytinburnu halkının taleplerine yetişmek için uygulamalarımız var. İhtiyaç sahibi ailelere gerekli kuru gıda, erzak dağıtımı devam etmekte. 5 ekip olmak üzere talep doğrultusunda, Zeytinburnu Belediyesi'nin çağrı merkezine başvurmaları neticesinde ihtiyaç sahibi ailelere tahkikatları yapıldıktan sonra mağduriyetlerine göre kolilerini teslim ediyoruz. Haftanın 7 günü bilfiil hizmet veriyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ramazan boyunca gelen talepleri karşılamak için ekipler görevlendirdik. Rutin erzak dağıtımları var; ayda bir, 2 ayda bir alanlar var. Tek seferlik alanlar var" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı
Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı
Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı
Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı
Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı
Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı

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11 Ayın Sultanı, Zeytinburnu, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı - Son Dakika


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