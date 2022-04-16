'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor - Son Dakika
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'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

16.04.2022 10:58
'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneği ile Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi ailelerin borçları siliniyor.

Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneği ile Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi ailelerin borçları siliniyor.

Kahramanmaraş'ta bir grup iş insanı, Ramazan ayı nedeniyle Dulkadiroğlu İlçesindeki bakkalları ziyaret etti. Bakkal esnaflarına, 'zimem defteri' geleneğini anlatan iş insanları ekonomik durumu olmayan ailelerin borç defterine birikmiş bakiyelerini ödedi.

Osmanlı'daki zenginlerin uygulamayı zamanında gerçekleştirdiğini ve şimdi kendilerinin devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Muhammet Eliaçık, "Osmanlı'da, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneklerinden biri olan, 'zimem defteri' geleneğini bugün bizlerde yaşatmak istedik. Ramazan ayının bereketi içinde arkadaşlarımız ile beraber durumu müsait olmayan arkadaşlarımızın ile ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını kapattık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor
'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor

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Cami imamı, Ramazan geleneğini sürdürüp ahşap şerefeli minareye çıkarak ezan okuyor Cami imamı, Ramazan geleneğini sürdürüp ahşap şerefeli minareye çıkarak ezan okuyor

Kahramanmaraş, Ramazan, Osmanlı, Borç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Zimem Defteri' geleneği ile borçlar siliniyor - Son Dakika


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