"Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu" - Son Dakika
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"Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu"

06.05.2022 23:05

"Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu" "Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım" Kız çocuğu yurda yerleştirilirken adliyeye sevk edilen annenin, basın mensuplarınca görüntülendiğini görünce kendini yerlere atması dikkat...

"Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu"

"Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım"

Kız çocuğu yurda yerleştirilirken adliyeye sevk edilen annenin, basın mensuplarınca görüntülendiğini görünce kendini yerlere atması dikkat çekti

ADANA - Adana'da sokakta çok kaldığı için annesi ve ağabeyi tarafından bir aydır zincire vurulan 13 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Semire M.'nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki Trafik ışıklarında dilenmeye başladı. Ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.'yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.'yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan'da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.'yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.C. ifadesinde, "Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Anne Semire M. ise ifadesinde, "Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında Dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Usame C. ve anne Semire M., adliyeye sevk edildi. Bu sırada anne basın mensuplarını görünce kendini yere atıp zorluk çıkardı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar mahkemece ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak ev hapsi cezası aldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de devlet korumasına alındı.

Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu
Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu, sürekli evden kaçıyordu' - Son Dakika


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