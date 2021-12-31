Zonguldak Valisi Tutulmaz: "Bin 387 personelle sabah kadar görev başındayız" - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, yeni yıl nedeniyle bölge trafik noktasında asayiş uygulamasına katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak emniyet kemeri takmaları konusunda sürücüleri uyararak yeni yıllarını kutladı. Bin 387 personelle sabah kadar görev başında olduklarını ifade eden Vali Tutulmaz, "Geçen yıldan kaynaklanan pandeminin gölgesinden geçti yine. Ülkemiz dünya değişik sıkıntılarla gündeme geldi. Ümidimiz temennimiz 2022 yılının daha iyi geçmesi hep beraber sağlıkla huzurla 2022 yılını karşılarız. Ütün insanlarımız eğlenecek. Bide kamu olarak kollu güçlerimiz başta olmak üzere sağlık zabıta her alanda kamu kolaylaştırmak üzere gecede çalışacağız. Her türlü tedbir alındı. Kollukla ilgili olarak emniyet, jandarma, sahil güvenlik olarak 194 ayrı ekip bin 387 kişiyle sabaha kadar görevde olacağız. Huzurlu ve güvenli yılbaşı geçirmek için İl genelinde herkese iyi bir yılbaşı akşamı geçirmeyi diliyoruz" şeklinde konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler 112 komuta merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - ZONGULDAK