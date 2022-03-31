Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu

31.03.2022 14:26
Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde sürücüler yoğunluk oluşturdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde sürücüler yoğunluk oluşturdu.

1 Aralık 2021 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile sona eriyor. Kış lastiği uygulamasının son gününde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan lastikçilerde yoğunluk oluştu. Araçlarının kışlık lastiklerini yazlık lastiklerle değiştirmek isteyen vatandaşlar, lastik tamirhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Tosya Metal Sanayi Sitesi'nde lastik tamir ustası olarak çalışan Fatif Demirci, "Şehirlerarası yük taşıyan ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması bu gece itibari ile sona eriyor. Vatandaşlarımız araçlarındaki kış lastiklerinin değiştirmek için tamir dükkanlarından kuyruk oluşturmaya başladılar. Araç kuyruğu olunca stres ve sıkıntı oluyor. Araç sahibi arkadaşlarımızı üzücü bir olaya sebebiyet vermemek adına sakin ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Araç sahibi vatandaşlarımız 1 Nisan tarihinin yaklaşması ile birlikte lastik tamiri ve değişimi yapan ustalarımızın dükkanında soluğu aldı. Aşırı talep karşısında dükkanlarda araç kuyruğu oldu. Yaz lastiğini taktıran araçlar hem sürüş konforu hem de yakıttan tasarruf sağlamış olacak" dedi. - KASTAMONU

Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu
Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu

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Kış lastiği uygulaması, Kastamonu, Tragger, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zorunlu kış lastiği uygulamasının son gününde lastikçilerde araç yoğunluğu oluştu - Son Dakika


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