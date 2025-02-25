Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.T., Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › 10 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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