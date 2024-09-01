Son Dakika Kültür Sanat Haberleri

- 15:16 Oğuzhan Koç, Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne aldı
Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü gününde Oğuzhan Koç, Belediye Meydanı'nda seyirciyle buluştu. Koç, sevilen şarkılarını seslendirirken, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da sanatçıya teşekkür etti. Ünlü sanatçı, repertuvarında sevilen türkülere de yer vererek hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
- 13:48 Erzurum'da Tabiattan Esintiler Resim Sergisi Açıldı
Erzurumlu ressam Fesih Özyurt'un yağlı boya tablolarından oluşan 'Tabiattan Esintiler' resim sergisi, tarihi Çiftte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Erzurum'un tarihi ve doğasının yanı sıra toplumsal sorunlar da işlenen eserlere yoğun ilgi gösterildi. Ressam Özyurt, sergiyle gençlere resim sanatını sevdirmek ve tabiatın güzelliklerine dikkat çekmek istediğini belirtti.
- 13:43 9 Yaşındaki Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışmasında Birinci Oldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Yusufhan Çakır, kendi yaş kategorisinde birinci olarak uluslararası piyano yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Aynı zamanda bilgisayar oyunu yapımı, yazılım kodlamaları, rubik küp oyunları ve gölgelendirmeli resim çalışmaları da yapan Çakır, Royal Akademi'nin sınavlarına girerek dünyada 60 ülkede geçerli lise diplomasına sahip olma hedefine ilerliyor.
- 13:31 9 Yaşındaki Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışmasında Birinci Oldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Yusufhan Çakır, kendi yaş kategorisinde birinci olarak 6. IPC Uluslararası Piyano Yarışması'nda büyük bir başarı elde etti. Yusufhan, piyano çalmanın yanı sıra bilgisayar oyunu yapımı, yazılım kodlamaları, rubik küp oyunları ve gölgelendirmeli resim çalışmalarıyla da ilgileniyor. Ayrıca, Royal Akademi'nin sınavlarına girerek dünyada 60 ülkede geçerli lise diploması alma hedefine ilerliyor.
- 13:20 Kırgızistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları dron gösterisiyle renklendi
Kırgızistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'in merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda dron gösterisi düzenlendi. Programda, Kırgız halkının bağımsızlığına kavuşmasının ardından yaşanan gelişmeler sahnelendi ve ışıklı dron gösterisi yapıldı.
- 13:17 Burdur'da 7 asırlık gelenek: Yünüm Böğet
Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. İlçenin Hasanpaşa köyünde 'Yünüm Böğet' olarak adlandırılan gelenekte, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.
- 12:46 Milyonlarca kişiyi beyaz perdede buluşturan Yeşilçam film afişleri koleksiyon oldu
Gürcan Senem, Yeşilçam filmlerine olan merakıyla başlayan bir koleksiyon sahibi oldu. 15 yılda 600 parçaya yaklaşan koleksiyonunda Münir Özkul'dan Kadir İnanır'a birçok film yıldızının afişi bulunuyor. Senem, bu afişleri 3 Eylül'de sergilemeye hazırlanıyor. Sergide ayrıca kayıp filmlerin fragmanları ve orijinal senaryoları da yer alacak.
- 12:45 Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Tekeciler 5'inci Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte tiyatro, müzik performansları, resim ve şiir gibi etkinlikler düzenlendi. Başkan Ataç, çocukların gelecekte güzel yerlerde olacaklarına inandığını belirtti.
- 12:42 Murat Kekili, Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde Darendelilere unutulmaz bir akşam yaşattı
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 71. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçı Murat Kekili sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu festivalde Kekili, Darendeliler için şarkılarını seslendirdi ve binlerce Darendeli unutulmaz bir gece yaşadı.
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- 11:48 Gaziantep'te beyin ameliyatı geçiren genç, resim kursuyla hayatını değiştirdi
Gaziantep'te 6 kez beyin ameliyatı geçiren ve 6 ay komada kalan genç, annesinin yönlendirmesiyle başladığı resim kursuyla hayatını değiştirdi. Ayhan Ay, görme kaybı yaşadığı dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na katıldı ve kendini geliştirerek üniversiteye hazırlandı. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini dereceyle bitiren Ay, şimdi GASMEK'te usta öğretici olarak görev yapıyor.
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- 11:31 Talas Belediyesi'nin 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' ziyaretçi akınına uğradı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde yoğun ilgi gördü. Müzeyi gezen ziyaretçiler, sergilenen orijinal eserler karşısında o dönemin heyecanını yaşadı.
- 11:16 Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen su altı kazısı sonucunda çıkan kültür varlıkları ziyarete açılacak
Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk su altı kazısı olma özelliğindeki "Kerpe Su Altı Kazı ve Araştırması" çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan kültür varlıkları, "su altı arkeoparkı"nda dalış tutkunlarının ziyaretine açılacak.
- 10:46 Kırıkkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi
Kırıkkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir konser düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuşmasında Cumhuriyet kenti Kırıkkale'nin bayramı coşkuyla kutladığını belirtti ve sanatçılara teşekkür etti. Konuşmanın ardından sanatçılar sahne aldı ve etkinliğe birçok kişi katıldı.
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- 01:47 Rize'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı
Rize'de denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililerin katıldığı törende, Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Vali Baydaş, konuşmasında bereketli bir av sezonu temennisinde bulundu ve balıkçılar denize açıldı.
- 00:16 Kilis'te Rubato Grubu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde sahne aldı
Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Rubato Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında konser verdi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konserdeki performanslarından dolayı Rubato Grubu'na teşekkür etti ve çiçek takdim etti.
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- 22:48 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Başladı
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, çellistler Jens Peter Maintz ve Wolfgang Emanuel Schmidt'ten oluşan Cello Duello'nun açılış konseriyle başladı. Festival kapsamında konserler, masterclass'lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor. Genç dinleyici ve müzisyenlerin uluslararası sanatçılarla bir araya gelmesi hedefleniyor. Detaylı program için www.kultursanat.istanbul adresine başvurulabilir.
- 22:17 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali Başladı
Farklı ülkelerden dans sanatçılarının performanslarını sergilediği 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, CerModern Açık Hava Sahnesi'nde başladı. Türkiye, Arjantin, Gürcistan, İspanya ve Portekizli dans sanatçıları festivalde yer aldı. Festival, yarın atölye ve dans gösterileriyle sona erecek.
- 22:16 İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde ödül aldı
Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Kineo' ödüllerinde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Çelikkol'un rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' isimli televizyon dizisi, 'Terra Amara' adıyla İtalya'da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.
- 22:16 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Başladı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Şenlikte çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve ikramda bulunuldu. Açık havada sinema gösterimi yapıldı ve sanatçılar sahne aldı. Kaymakam İbrahim Ergin, şenliğin amacının kültürü yaşatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek olduğunu belirtti. Etkinliklere Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
- 20:16 Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş başpehlivan oldu
Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin final müsabakasında kuzen olan Mustafa Taş ve Erkan Taş güreşti. Müsabakanın sonunda Erkan Taş başpehlivan ilan edildi. Mustafa Taş'ın itirazı sonucu VAR'a gidilen finalde hakem heyeti görüntüleri 3 kez izledi fakat sonuç değişmedi. Ünlü başpehlivanlar da etkinlikte kispet giydi.
- 20:08 Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur'an Nesli Platformu 'Hayat Namazla Güzeldir' Programı Düzenledi
Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Kur'an Nesli Platformu tarafından 'Hayat Namazla Güzeldir' programı düzenlendi. Kur'an kurslarında 15 gün namaz eğitimi alan çocuklar, Beşyol Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlikte şükür namazı kılan çocuklar, şiir ve ilahiler okudu. Programın amacı çocukları namaza teşvik etmek ve onlara namazı sevdirmektir.
- 19:49 AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 6500 YILLIK KİLYA İDOLÜ ZİYARETE AÇILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucunda Amerika'dan geri iade edilen 6500 yıllık Kilya İdolü, Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla düzenlenen törende konuşan Mumcu, eserin açılışını gerçekleştirdi ve kaçakçılıkla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti.
- 19:48 Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları Kayseri'de buluştu
Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Klasik Otomobil Buluşması'na 150 araç katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğin her yıl daha da büyüyerek devam etmesini istediklerini belirtti. AK Parti Kayseri milletvekilleri de Palancıoğlu'nu tebrik ederek etkinliğin devamını diledi. Etkinlik, yarın klasik otomobil sergisi ile sona erecek.
- 19:47 Çanakkale Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9'uncusu olan festival, uluslararası marka değerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kortej yürüyüşüne birçok önemli isim katıldı ve etkinlikler Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda sona erdi.
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- 15:48 Bolu'da kadın kursiyerler mısır koçanıyla sepet ve süs eşyası yapıyor
Bolu Belediyesi ve İl Halk Eğitim Merkezi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında açılan kursa katılan kadınlar, mısır koçanı ve sazlıklardan toplanan atıklarla sepet ve süs eşyası üretiyor. Kursiyerler, ürettikleri ürünleri Köroğlu Kadın Emek Pazarı'nda satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
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- 15:47 Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı, turistleri ağırlamaya devam ediyor
Limni Gölü Tabiat Parkı, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan bir turizm merkezi olarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Göl, çevresindeki ormanlarıyla birlikte ziyaretçilerini etkileyici bir şekilde karşılıyor. Nisandan beri yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan park, kış mevsimine kadar açık kalacak. Ziyaretçiler, gölün doğal güzelliklerini ve tesisin olanaklarını takdir ediyor.
- 15:46 Nallıhan'da Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali Başladı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen Çayırhan Mahallesi Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde kortej yürüyüşü, halk oyunları ve akrobasi gösterileri yer aldı. Aysel Yakupoğlu da konser verdi. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, festivalin amacının vatandaşların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi olduğunu belirtti.
- 15:29 Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Devam Ediyor
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı ikinci gününde devam ediyor. Sanatçılar çalışmalarını sürdürüyor, festival alanında müzik dinletileri ve dans gösterileri gerçekleştiriliyor. Ayrıca workshoplar düzenleniyor. Festivallerin sergileri ise 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.
- 14:27 Erzincan Valisi Ali Haydar Dede'yi Anma ve Orçul Kültürünü Yaşatma Etkinliğine Katıldı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ile birlikte Ali Haydar Dede'yi Anma ve Orçul Kültürünü Yaşatma etkinliğine katıldılar. Vali Aydoğdu, Ali Haydar Dede'yi rahmetle duayla yad ederek, birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini vurguladı.
- 14:05 Emekli Öğretmenin Kitabı Ölümünden 2 Gün Sonra Eline Ulaştı
Aydın'da yaşayan emekli öğretmen Melahat Demirkol Tura, annesinin anlattığı hikayeleri derleyerek oluşturduğu 'Hafız Ali' kitabının eline ulaşmasından 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tura'nın ailesi, ölüm yıl dönümünde Tura'nın el yazısıyla bitirdiği 2'nci kitabı bastırmayı planlıyor.
- 14:04 Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'dan kalma yaban eşeği figürü bulundu
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanında bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı. Bu eser, döneminin sanat anlayışını yansıtan nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
- 13:47 Darende'de Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 71. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 38 çeşit yemek, uzman şef ve gurmeler tarafından puanlandı. Ev kadınlarının hazırladığı yöresel lezzetler arasında yüksük çorbası, içli köfte ve cevizli kömbe dereceye giren yemekler oldu. Dereceye girenler altın, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
- 13:47 İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları sürüyor
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Smyrna Tiyatrosu'nun kazı çalışmaları devam ediyor. Tiyatronun 7 odalı bölümü ve oturma basamaklarının ardından sahne binası da gün yüzüne çıkarılıyor. İKÇÜ'den Prof. Dr. Akın Ersoy, kazı çalışmalarının hedefinin sahne binasını ve ilk oturma bölümünü 3 yıl içinde ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. İtalyan arkeologlar da çalışmalara destek veriyor.
- 13:46 Mersin'de 16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği, Sertavul Yaylası'nda gerçekleştirildi. Yörük kıyafeti giyen katılımcılar, Mut-Karaman kara yolundan şenlik alanına kadar yürüdü. Şenlikte Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi ve Sertavul Yaylasını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.
- 13:42 Çanakkale Valisi: Troya Kültür Yolu Festivali bir marka artık
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Troya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin Çanakkale'nin zenginliklerini ve kültür potansiyelini gösterdiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Çanakkale'nin güzel bir destinasyon olduğunu vurgulayarak festivalin hayırlı olmasını temenni etti. Festival kapsamında 500'den fazla etkinlik düzenlenecek ve 1000'e yakın sanatçı halkla buluşacak.
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- 12:51 Şanlıurfa'da Neolitik Döneme Ait Yaban Eşeği Figürü Bulundu
Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazılarda, neolitik döneme ait taş üzerine kazılmış koşan yaban eşeği figürü bulundu. Karahantepe'de devam eden kazı çalışmalarında, tabana döşeli taşların arasında bulunan figür, dönemin hayvan ikonografisi ve insan-çevre ilişkisi hakkında bilgi sağlayacak bir buluntu olarak değerlendiriliyor.
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- 12:47 Mersin'deki Silifke Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalarda Değerli Buluntulara Ulaşıldı
Mersin'deki Silifke Kalesi'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda, Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan kalede, gözyaşı şişesi, kandil ve seramik gibi değerli buluntulara ulaşıldı. Buluntular, Antik Dönem'de ölen kişilerin mezarlarına hediye olarak bırakıldığı değerlendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kale yeniden ziyarete açılacak.
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- 12:45 İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları sürüyor
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Smyrna Tiyatrosu'nun kazı çalışmaları devam ediyor. M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen tiyatronun sahne binası ve oturma basamakları gün yüzüne çıkarılıyor. İKÇÜ'den Prof. Dr. Akın Ersoy, kazı çalışmalarının hedefinin sahne binasını ve ilk oturma bölümünü 3 yıl içinde ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. İtalyan arkeologlar da çalışmalara destek veriyor ve tiyatronun mermer dekorasyonları üzerinde çalışıyorlar.
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- 12:02 Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Kütahya'da Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 102. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Vali Işın, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, Türk milletinin güçlü ve birlik içinde olduğunu vurguladı. Kütahya'nın hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olmasının gurur verici olduğunu belirten Vali Işın, bu gururu çocuklara aktaracaklarını söyledi.
- 12:01 Manavgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ve Şevval Sam Konseriyle Kutlandı
Manavgat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı fener alayı ve Şevval Sam konseriyle kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fener alayı yürüyüşüyle başladı. Binlerce Manavgatlı Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Kültür Merkezi'ne yürüdü. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Şevval Sam, konser verdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, konuşmasında gençlere güvendiğini ve cumhuriyeti onlara emanet ettiğini belirtti.
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- 11:49 Mersin'de Lise Öğrencisi Gazze'ye Destek İçin Tablolarını Sattı
Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Bozkurt, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek için naht sanatıyla tasarladığı tablolarının satışından kazandığı 6 bin lirayla AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulundu. Bozkurt, Gazze'ye tablolarıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti.
- 11:49 Aigai Antik Kenti'nde bulunan sarnıçlar hala su tutuyor
Aigai Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan ve temizlenen sarnıçlar, su tutarak kazı ekibine hizmet vermeye devam ediyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, sarnıçların yazın en sıcak günlerinde bile suyunu buharlaştırmadan tutabildiğini belirtti. Aigai Antik Kenti'nde bulunan sarnıçlar, kanallarla birbirine bağlanmış durumda ve fazla suyunu diğer sarnıçlara aktarabiliyor.
- 11:48 Emekli Öğretmenin Hayali Gerçekleşti, Ancak 2 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Aydın'da yaşayan emekli öğretmen Melahat Demirkol Tura, annesinin anlattığı hikayeleri derleyerek oluşturduğu 'Hafız Ali' kitabının eline ulaşmasından 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tura'nın ailesi, ölüm yıl dönümünde Tura'nın el yazısıyla bitirdiği 2'nci kitabı bastırmayı planlıyor.
- 11:47 Bolu'da Ata Yadigarı Konağa Dönüştürülen Kütüphane Okuyucularla Buluşuyor
Bolu'da yaşayan Ülkü Bayındır Törüner, bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdüğü ata yadigarı konakta binlerce kitabı okuyucularla buluşturuyor. Törüner, Osmanlı döneminin mimari özelliklerini taşıyan tarihi yapıda kendi koleksiyonunda bulunanların yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı binlerce kitabı her yaştan okurun istifadesine sunuyor.
- 11:47 Tekirdağ'da 5 bin yıllık antik tiyatro kazıları devam ediyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde bulunan tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları sürüyor. Kazılar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığında 4 yıldır devam ediyor.