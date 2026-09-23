Kahtalı Mıçe için mezarı başında sanatçı dostlarıyla anma programı düzenlendi

Türk halk müziğinin ve Türkiye'nin unutulmaz seslerinden Kahtalı Mıçe, sanatçı dostları, sevenleri ve hemşehrileri tarafından mezarı başında düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Anma programına, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, ünlü sanatçı Latif Doğan, Kahtalı Hamido, Bestekar Aziz Çelik ve çok sayıda sanatçı dostu katıldı.

Kahtalı Mıçe'nin mezarı başında gerçekleştirilen programda, sanatçının Türk halk müziğine ve Kahta kültürüne bıraktığı değerli miras yad edildi. Sanatçı dostları, birlikte yaşadıkları anıları paylaşarak Kahtalı Mıçe'yi dualarla ve güzel hatıralarla andı.

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin yalnızca Kahta'nın değil, Türkiye'nin kültür-sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, sanatçının adının, eserlerinin ve bıraktığı kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Başkan Hallaç, Kahtalı Mıçe'yi anma programına katılarak vefa gösteren tüm sanatçı dostlarına, hemşehrilerine ve programa iştirak eden herkese teşekkür etti. Kahtalı Mıçe'nin hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çeken Başkan Hallaç, sanatçının gönüllerdeki yerinin her zaman özel olacağını ifade etti.

Anma programı, Kahtalı Mıçe için yapılan duaların ardından sona erdi. Sanatçı dostlarının, sevenlerinin ve hemşehrilerinin bir araya geldiği programda, Kahtalı Mıçe'nin sesi, eserleri ve hatırası bir kez daha gönüllerde yaşatıldı.