CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı

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CHP Genel Merkezi\'ne \'Siyaset zenginleşme aracı değildir\' yazılı pankart asıldı
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CHP Genel Merkezi binasının önüne, üzerinde "Siyaset zenginleşme aracı değildir" ifadesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, pankarta ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyaset toplumsal ihtiyaçların ortak akılla karşılandığı, kamusal kaynakların adil biçimde dağıtıldığı ve yurttaşların ortak geleceğinin inşa edildiği bir hizmet alanıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'ne dikkat çeken bir pankart asıldı. Genel Merkez binasının ön cephesine asılan pankartta,  "Siyaset zenginleşme aracı değildir" ifadesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldı. 

"SİYASET BİR HİZMET ALANIDIR"

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Genel Merkez binasına asılan pankarta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Egemenlik halka aitse siyasal iktidar da ancak kamu yararına yöneldiği ölçüde Cumhuriyetçi bir meşruiyet kazanabilir. Bu anlamda siyaset bir meslek, ayrıcalık veya zenginleşme alanı değil; toplumsal ihtiyaçların ortak akılla karşılandığı, kamusal kaynakların adil biçimde dağıtıldığı ve yurttaşların ortak geleceğinin inşa edildiği bir hizmet alanıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluPolitikaSiyasetGüncelKamuSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    İnsanların siyasete girmesinin tek nedeni zengin olmak örnek kemal 1 0 Yanıtla
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