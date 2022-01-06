Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Haberleri

- 22:47 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi eskiden İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıydı. İş olmuş gibi tutanak tutuyor, düzenliyor, adama para veriyorlar. İhale yok, bina da yok" dedi. Bu sözler sonrası yayına bağlanan Bakan Karaismailoğlu, "Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Genel Sekreter Yardımcısı tutanak tutmaz. Oturduğunuz yerden iftira atıyorsunuz, çok ayıp" tepkisini gösterdi. Bu sırada ikili arasında tansiyon yükseldi.
- 22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'ün Haziran ayı yerine 2022'nin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali üzerine de yorum yapan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
- 22:25 Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'ün Haziran ayı yerine 2022'nin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali üzerine de yorum yapan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor" dedi.
- 21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmen mülakatları tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istemiş ve randevu verilmeyince bakanlığın önüne gitmişti. Bu ziyaretinin sebebi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'in kendisine randevu vermediğini hatırlatarak "MEB'e gitmekteki amacım mülakat sistemine dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim" ifadelerini kullandı.
- 21:44 Kılıçdaroğlu'ndan "MEB'e neden gittiniz?" sorusuna yanıt: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen mülakatları tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istemiş ve randevu verilmeyince bakanlığın önüne gitmişti. Bu ziyaretinin nedeni sorulan Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'in kendisine randevu vermediğini hatırlatarak "MEB'e gitmekteki amacım mülakat sistemine dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim" dedi.
- 21:08 Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı
Son dakika haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
- 19:31 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz. Neredeyse terörist kalmadı"
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
- 18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz zaten Kandil'i durmadan bombalıyoruz.
- 16:50 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Metin Göktepe'yi andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Metin Göktepe'yi ölüm yıl dönümünde andı.
- 16:06 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Roman Buluşması"na katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların haklarının verilmediğini, ötekileştirildiklerini, dikkate alınmadıklarını, iyi eğitim almadıklarını gördüklerini belirterek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
- 16:00 Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardır.
- 15:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla buluştuİSTANBUL CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.
- 15:28 KILIÇDAROĞLU ROMANLAR İLE BİRARAYA GELDİ
İSTANBUL'da düzenlenen 'Roman Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların ötekileştirildiğini görüyoruz.
- 15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa ona destek vereceksiniz" dedi.
- 15:06 BAHÇELİ 'SANDIK' DİYORSANIZ 2023'ÜN HAZİRAN AYINI BEKLEYECEKSİNİZ - TAMAMI FTP'DE
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı, sanki bağ bağışlar gibi 'Sokağa çıkmayacağız' diyor.
- 13:52 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir.
- 13:48 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz.
- 13:45 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?
Gelen zamlar sonrasında sokakların karıştığı Kazakistan'ı hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak eylemi polemikleri için muhalefete "Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Bu telkinle neyin hazırlığı yapılıyor? Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?" sözleriyle çok tepki gösterdi.
- 13:32 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?
Gelen zamlar sonrasında sokakların karıştığı Kazakistan'ı hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete "Sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı?" sözleriyle tepki gösterdi.
- 10:18 AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NDAN ORTAK MESAJ 13. CUMHURBAŞKANI ADAYI MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 30 Kreş Toplu Temel Atma Töreninde konuştu.
- 08:59 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
14.00TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.
- 08:58 AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN CHP'Lİ ÖZEL'E ELEŞTİRİ
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmada çocukların Kur'an kursu eğitimine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
- 01:16 7 Ocak 2022 Haberleri
7 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- 00:23 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile sık sık haberlere konu olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
- 07:18 Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündem olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile sık sık haberlere konu olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
- 00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.
- Dün Dün 23:27 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı!
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyunda tartışılırken CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için peş peşe mesajlar geldi. İlk olarak İBB'nin programında konuşan Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet ittifakı'nın adayı olacak" derken akşam saatlerinde Vefa Ödülleri törenine katılan Kılıçdaroğlu da, "13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 23:15 Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Vefa Ödülleri" töreninde konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza çok güzel bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Bu mirası bıraktığımız zaman aslında biz görevimizi yapmış olacağız. Millet İttifakımız ile beraber Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.
- Dün Dün 23:09 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! İki lider aynı cümleleri kurdu
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyunda tartışılırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için peş peşe aynı mesajlar geldi. İlk olarak İBB'nin programında konuşan Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet ittifakı'nın adayı olacak" derken, akşam saatlerinde Vefa Ödülleri törenine katılan Kılıçdaroğlu da, "13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" dedi.
- Dün Dün 23:00 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü İlçe Örgütü 5. Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız.
- Dün Dün 22:52 KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI
CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği 5. Vefa Ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
- Dün Dün 19:29 KURTULMUŞ: KILIÇDAROĞLU KORSAN BİR MUHALEFET NASIL OLUR, ONU MİLLETTE GÖSTERİYOR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine, korsan bir muhalefet nasıl olur, onu...
- Dün Dün 18:21 AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var
Son dönemde seçim anketleri peş peşe yayınlanırken AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin oy oranına ilişkin anketlerden yaklaşık 8 puan daha düşük bir oran paylaştı. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 18:05 Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Polis merkezi, müftülük, kuran kursu ve taziye evinin açılışına hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem eden Akşener, "Devletimizi temsil eden bürokrasiden kimse yok. Valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Burada alınan tutumda gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.
- Dün Dün 17:42 Kılıçdaroğlu ve Akşener, 30 kreşin toplu temel atma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı seçtikten sonra 6 ay içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek, 6 ay içinde ülkeye özgürlük, huzur gelecek.
- Dün Dün 17:30 DP Genel Başkanı Uysal, partisinin 76'ncı kuruluş yıl dönümü programında konuştu
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu, korkusuzca yaşama hürriyetinin karşılık bulduğu bir Türkiye'yi kurmak, çoğulcu demokrasiye geçmek konusunda bir...
- Dün Dün 17:13 Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni kreş için Bağcılar'da temel atma törenine katıldı.
- Dün Dün 16:28 Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'in acı günü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, kayınpederi Hıfzı Türkyılmaz'ı (83) kaybetmenin acısını yaşadı.
- Dün Dün 16:15 Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı
Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı. İşçilerle görüşen Kılıçdaroğlu, notlarını aldıktan sonra en kısa sürede sorunlarını çözeceğini söyledi.
- Dün Dün 16:15 AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.
- Dün Dün 16:08 Mustafa Sarıgül: "Baykal'a baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı"
Mustafa Sarıgül: "Baykal'a baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı" "Ülkemizin sorunlarını Allah izin verirse teker teker çözeceğiz Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Partimizin tercihi bir avuç zenginden yana değil;
- Dün Dün 16:06 Zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları, Kılıçdaroğlu'ndan çözüm için söz aldı
Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı. İşçilerle görüşen Kılıçdaroğlu, notlarını aldıktan sonra en kısa sürede sorunlarını çözeceğini söyledi.
- Dün Dün 15:22 Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı
Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi Açılış kurdelesi kesilmesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.
- Dün Dün 14:58 AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket ettiklerini ifade ettik. Bununla beraber bunun ispatlanmasını talep etti.
- Dün Dün 14:44 Meral Akşener: Emniyeti temsilen bir tek ben varım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Törenine katıldı.
- Dün Dün 14:31 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İBB Başkanlığı seçimlerinin birinci turunda oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra ne oldu? Bu milletin feraseti, irfanı devreye girdi; o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki, sesi Türkiye'nin her tarafından duyuldu" dedi.
- Dün Dün 14:31 Muhalefet farklı, iktidar farklı söylüyor! AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var
Son dönemde seçim anketleri peş peşe yayınlanırken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin oy oranına ilişkin anketlerden yaklaşık 8 puan daha düşük bir oran paylaştı. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" dedi.
- Dün Dün 14:02 Meral Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Polis merkezi, müftülük, kuran kursu ve taziye evinin açılışına hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem eden Akşener, "Devletimizi temsil eden bürokrasiden kimse yok. Valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Burada alınan tutumda gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.
- Dün Dün 13:59 Kılıçdaroğlu ve Akşener Beylikdüzü'nde açılış ve temel atma törenine katıldı
Kılıçdaroğlu ve Akşener Beylikdüzü'nde açılış ve temel atma törenine katıldı CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü'ndeki 34 proje için gerçekleştirilen törene katıldı.
- Dün Dün 13:54 Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü
Son dakika haberi: İşçilerin grev'inden görüntüler Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan'ın açıklaması Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü İSTANBUL - Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75...
- Dün Dün 13:50 Akbaşoğlu: "TÜSİAD'ın vesayet odağı olarak rol üstlenebileceği devirler çoktan geçmiştir"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin "yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içerisinde olduklarını gördükleri için hırçınlaştığını" söyledi.
- Dün Dün 13:24 KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev kararı alan Bakırköy Belediye'sinde çalışan işçilerle görüştü.
- Dün Dün 12:37 Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor" dedi.
- Dün Dün 12:33 CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na 'zam' tepkisi
CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na 'zam' tepkisi Bakırköy Belediyesinin işçileri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'zam' tepkisi gösterdi Kılıçdaroğlu, işçiyi dinlemedi, korumaları alandan uzaklaştırdı Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet...
- Dün Dün 12:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 16 milyon insana hizmet götürüldüğünü belirterek, "Gerçekten de hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, siyasal görüşleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir.
- Dün Dün 11:22 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha çok zamların geleceğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek. Kaçınılmaz olarak gelecek. Üretici ve tüketici fiyatları arasında çok büyük bir açık var. Üretici enflasyonu çok yüksek. O tam henüz fiyatlara yansımadı" açıklamasını yaptı.
- Dün Dün 10:59 Karaburun'da Nergis Festivali için geri sayım
İzmir'in Karaburun ilçesi, iki yıl aradan sonra Nergis Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
- Dün Dün 10:36 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez bir isim açıklandı
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, misafir olduğu programda CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirterek "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır" dedi.
- Dün Dün 10:27 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez isim telaffuz edildi
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, konuk olduğu programda CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirterek "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 10:11 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde 23 milyon yıllık ağaç fosilini inceledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesince 23 milyon yıllık ağaç fosilinin sergilendiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.
- Dün Dün 08:58 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
14.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'ne katılacak.
- Dün Dün 08:18 Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret dikkat çekti. Akşener'in önceki gün yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" sözlerinin ardından gelen görüşme kulisleri hareketlendirirken, "Millet İttifakı genişliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
- Dün Dün 08:07 Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret büyük dikkat çekti. Akşener'in önceki gün yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" sözlerinin ardından gelen görüşme kulisleri hareketlendirirken, "Millet İttifakı genişliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
- Dün Dün 01:16 6 Ocak 2022 Haberleri
6 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Dün Dün 00:12 Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz.
- 06.01.2022 06 Oca 23:59 Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin"
Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi Kocaeli'de iş insanları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin.
- 06.01.2022 06 Oca 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi ağaç fosilini ziyaret edecek, Dereağzı ile Adnan Kahveci mahallelerinde toplu açılış, Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma ile "Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri" törenlerine katılacak.
- 06.01.2022 06 Oca 22:55 KILIÇDAROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA BÜYÜK ZAMLAR GELECEK -TAMAMI FTP'DE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha çok zamların geleceğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek.
- 06.01.2022 06 Oca 22:55 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Anadolu Soruyor" programına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Bu milletin inançlarıyla dalga geçmeye, Orta Çağ göstermeye kimse rıza göstermez. Bu sözlerden dolayı özür dilenmeli. Özür dilemek bir erdemdir.
- 06.01.2022 06 Oca 21:38 Son Dakika: Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı: Protokol kapısına gelmedi
Son dakika: Bakan Özer'den "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusuna yanıt: Emrivaki yaptı, protokol kapısında gelmedi.
- Dün Dün 07:19 Son Dakika! Bakan Özer'den "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusuna yanıt: Protokol kapısından gelmedi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'e canlı yayında, geçtiğimiz günlerde KPSS'den yüksek puan alıp ancak mülakatlarda düşük puan alan öğretmen adaylarına destek vermek için Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ve içeri alınmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu soruldu. Bakan Özer, bu soruya, "Emrivaki yaptı, protokol kapısından gelmedi. Kilitli kapıdan girmeye çalıştı. Orası eylemlerin yapıldığı yer olduğu için o kapı zincirli" yanıtını verdi.
- 06.01.2022 06 Oca 20:04 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üretici enflasyonu çok yüksek. O henüz tam fiyatlara yansımadı.
- 06.01.2022 06 Oca 16:43 CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda, limanların sözleşme süresinin uzatılmasının kabul edilmesini eleştirerek "Bu yasa çıktı, derhal Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz.
- 06.01.2022 06 Oca 15:47 CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği protestoyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumlarına yönelik baskınlarına tepki gösterdi.
- 06.01.2022 06 Oca 15:20 Eski vekil Sanioğlu için TBMM'de tören
ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Ordu Milletvekili Yılmaz Sanioğlu (80) için TBMM'de tören düzenlendi.
- 06.01.2022 06 Oca 15:05 Son dakika haber! Eski Ordu Milletvekili Sanioğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Son dakika habere göre Eski ANAP Ordu Milletvekili Yılmaz Sanioğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
- 06.01.2022 06 Oca 14:37 Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım" dedi.
- 06.01.2022 06 Oca 13:32 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım.
- 06.01.2022 06 Oca 12:56 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçi emeklilerini ziyaretinde, "10 milyon kitle birlik olursa siz istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız. O nedenle sizin birlik olma zamanınızdır, eğer hak arıyorsanız, hukukunuzu arıyorsanız birlik olma zamanıdır.
- 06.01.2022 06 Oca 09:47 ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler;
- 06.01.2022 06 Oca 09:00 GÜNDEM / 6 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.
- 06.01.2022 06 Oca 01:16 5 Ocak 2022 Haberleri
5 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- 06.01.2022 06 Oca 00:58 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor.
- 06.01.2022 06 Oca 00:44 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
- 05.01.2022 05 Oca 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek.
- 05.01.2022 05 Oca 22:32 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarını yalanladı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB'de AK Parti döneminde 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı bulunduğu iddiası hakkında, "34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler, mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisini verdi.
- 05.01.2022 05 Oca 21:32 AK Parti'li Akbaşoğlu Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımı sergiliyorlar
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesiyle ilgili, Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir...
- 05.01.2022 05 Oca 20:57 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarına yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB'de AK Parti döneminde 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı bulunduğu iddiasına ilişkin, "34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler, mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisini verdi.
- 05.01.2022 05 Oca 19:46 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor.
- 05.01.2022 05 Oca 18:42 CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına ilişkin açıklama: "Kimse öküz altında kedi aramasın"
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına ilişkin açıklama: "Kimse öküz altında kedi aramasın" Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme olup olmadığı sorusuna, "Kimse...
- 05.01.2022 05 Oca 18:21 Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosunu paylaşması "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse öküz altında kedi aramasın" ifadelerini kullandı.
- 05.01.2022 05 Oca 18:14 İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama var
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosunu paylaşması "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse öküz altında kedi aramasın" dedi.
- 05.01.2022 05 Oca 17:57 CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ufukta hiper enflasyonun çirkin yüzünü göstermeye başladığını belirterek, "Üreticiden tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor.
- 05.01.2022 05 Oca 17:09 GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLUŞUNUN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ, HALEN İZ YOK
TUNCELİ'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), aradan 2 yıl geçmesine karşın hala bir iz bulunamadı.
- 05.01.2022 05 Oca 16:57 CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler;
- 05.01.2022 05 Oca 16:14 Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı
Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
- 05.01.2022 05 Oca 15:41 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi: (3)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak bana sorulduğunda, 'evet cumhurbaşkanlığı önemli görevdir, eğer Milet İttifakı kabul ederse evet, aday olmaktan da onur duyarım'. Doğru. Yanlış bir şey söylemiyorum.
- 05.01.2022 05 Oca 15:09 Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir'
AK Parti Grubu Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim gündemimiz yatırım, bizim gündemimiz halkın huzuru, bizim gündemimiz halka hizmet. Muhalefet ise milletten bihaber, sadece milletin sinir uçlarıyla oynuyor' dedi.
- 05.01.2022 05 Oca 14:42 Çelik: "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- 05.01.2022 05 Oca 14:29 Kılıçdaroğlu: Erdoğan sokağa çıkmamızı istiyor; zorlayacak, baskı kuracak ama çıkmayacağız
Gazetecilerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefete yönelik "Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?" sözlerine, "Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anlaşılan. Çıkmayacağız.