Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Haberleri

22:47 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi eskiden İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıydı. İş olmuş gibi tutanak tutuyor, düzenliyor, adama para veriyorlar. İhale yok, bina da yok" dedi. Bu sözler sonrası yayına bağlanan Bakan Karaismailoğlu, "Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Genel Sekreter Yardımcısı tutanak tutmaz. Oturduğunuz yerden iftira atıyorsunuz, çok ayıp" tepkisini gösterdi. Bu sırada ikili arasında tansiyon yükseldi.

22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'ün Haziran ayı yerine 2022'nin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali üzerine de yorum yapan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

22:25 Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'ün Haziran ayı yerine 2022'nin Eylül ayında yapılmasını beklediğini söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınma ihtimali üzerine de yorum yapan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ihtimal görmüyorum. AKP içerisindeki vicdan sahibi kişiler bile bunun olmaması gerektiğini söylüyor" dedi.

21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmen mülakatları tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istemiş ve randevu verilmeyince bakanlığın önüne gitmişti. Bu ziyaretinin sebebi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'in kendisine randevu vermediğini hatırlatarak "MEB'e gitmekteki amacım mülakat sistemine dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim" ifadelerini kullandı.

21:44 Kılıçdaroğlu'ndan "MEB'e neden gittiniz?" sorusuna yanıt: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen mülakatları tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istemiş ve randevu verilmeyince bakanlığın önüne gitmişti. Bu ziyaretinin nedeni sorulan Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'in kendisine randevu vermediğini hatırlatarak "MEB'e gitmekteki amacım mülakat sistemine dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim" dedi.

16:06 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Roman Buluşması"na katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların haklarının verilmediğini, ötekileştirildiklerini, dikkate alınmadıklarını, iyi eğitim almadıklarını gördüklerini belirterek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

15:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla buluştuİSTANBUL CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

15:28 KILIÇDAROĞLU ROMANLAR İLE BİRARAYA GELDİ İSTANBUL'da düzenlenen 'Roman Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların ötekileştirildiğini görüyoruz.

15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa ona destek vereceksiniz" dedi.

13:52 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz" MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Demirtaş hain, bölücü ve suçlu olduğu için cezaevindedir.

13:45 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Gelen zamlar sonrasında sokakların karıştığı Kazakistan'ı hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak eylemi polemikleri için muhalefete "Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Bu telkinle neyin hazırlığı yapılıyor? Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?" sözleriyle çok tepki gösterdi.

13:32 Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı? Gelen zamlar sonrasında sokakların karıştığı Kazakistan'ı hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete "Sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı?" sözleriyle tepki gösterdi.

10:18 AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NDAN ORTAK MESAJ 13. CUMHURBAŞKANI ADAYI MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAK CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 30 Kreş Toplu Temel Atma Töreninde konuştu.

08:59 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 14.00TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.

08:58 AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN CHP'Lİ ÖZEL'E ELEŞTİRİ TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmada çocukların Kur'an kursu eğitimine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

00:23 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Nazif Yılmaz atandı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile sık sık haberlere konu olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

07:18 Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündem olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile sık sık haberlere konu olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.

23:27 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyunda tartışılırken CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için peş peşe mesajlar geldi. İlk olarak İBB'nin programında konuşan Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet ittifakı'nın adayı olacak" derken akşam saatlerinde Vefa Ödülleri törenine katılan Kılıçdaroğlu da, "13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.

23:15 Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Vefa Ödülleri" töreninde konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza çok güzel bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Bu mirası bıraktığımız zaman aslında biz görevimizi yapmış olacağız. Millet İttifakımız ile beraber Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

23:09 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! İki lider aynı cümleleri kurdu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyunda tartışılırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için peş peşe aynı mesajlar geldi. İlk olarak İBB'nin programında konuşan Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet ittifakı'nın adayı olacak" derken, akşam saatlerinde Vefa Ödülleri törenine katılan Kılıçdaroğlu da, "13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" dedi.

23:00 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü İlçe Örgütü 5. Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız.

22:52 KILIÇDAROĞLU 5. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği 5. Vefa Ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

19:29 KURTULMUŞ: KILIÇDAROĞLU KORSAN BİR MUHALEFET NASIL OLUR, ONU MİLLETTE GÖSTERİYOR AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine, korsan bir muhalefet nasıl olur, onu...

18:21 AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var Son dönemde seçim anketleri peş peşe yayınlanırken AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin oy oranına ilişkin anketlerden yaklaşık 8 puan daha düşük bir oran paylaştı. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

18:05 Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Polis merkezi, müftülük, kuran kursu ve taziye evinin açılışına hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem eden Akşener, "Devletimizi temsil eden bürokrasiden kimse yok. Valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Burada alınan tutumda gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.

17:42 Kılıçdaroğlu ve Akşener, 30 kreşin toplu temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı seçtikten sonra 6 ay içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek, 6 ay içinde ülkeye özgürlük, huzur gelecek.

17:30 DP Genel Başkanı Uysal, partisinin 76'ncı kuruluş yıl dönümü programında konuştu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile yeniden bir mutabakatla herkesin hukukundan emin olduğu, korkusuzca yaşama hürriyetinin karşılık bulduğu bir Türkiye'yi kurmak, çoğulcu demokrasiye geçmek konusunda bir...

17:13 Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar'da 30 kreşin temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni kreş için Bağcılar'da temel atma törenine katıldı.

16:28 Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'in acı günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, kayınpederi Hıfzı Türkyılmaz'ı (83) kaybetmenin acısını yaşadı.

16:15 Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı. İşçilerle görüşen Kılıçdaroğlu, notlarını aldıktan sonra en kısa sürede sorunlarını çözeceğini söyledi.

16:15 AK Parti'li Özkan'dan CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

16:08 Mustafa Sarıgül: "Baykal'a baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı" Mustafa Sarıgül: "Baykal'a baş kaldırdık başımıza gelmeyen kalmadı" "Ülkemizin sorunlarını Allah izin verirse teker teker çözeceğiz Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Partimizin tercihi bir avuç zenginden yana değil;

16:06 Zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları, Kılıçdaroğlu'ndan çözüm için söz aldı Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75 gündür sürdüren Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış ve temel atma törenin yapıldığı alanda protesto yaptı. İşçilerle görüşen Kılıçdaroğlu, notlarını aldıktan sonra en kısa sürede sorunlarını çözeceğini söyledi.

15:22 Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi Açılış kurdelesi kesilmesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

14:44 Meral Akşener: Emniyeti temsilen bir tek ben varım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Törenine katıldı.

14:31 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İBB Başkanlığı seçimlerinin birinci turunda oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra ne oldu? Bu milletin feraseti, irfanı devreye girdi; o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki, sesi Türkiye'nin her tarafından duyuldu" dedi.

14:31 Muhalefet farklı, iktidar farklı söylüyor! AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var Son dönemde seçim anketleri peş peşe yayınlanırken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin oy oranına ilişkin anketlerden yaklaşık 8 puan daha düşük bir oran paylaştı. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" dedi.

14:02 Meral Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Polis merkezi, müftülük, kuran kursu ve taziye evinin açılışına hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem eden Akşener, "Devletimizi temsil eden bürokrasiden kimse yok. Valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Burada alınan tutumda gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.

13:59 Kılıçdaroğlu ve Akşener Beylikdüzü'nde açılış ve temel atma törenine katıldı Kılıçdaroğlu ve Akşener Beylikdüzü'nde açılış ve temel atma törenine katıldı CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü'ndeki 34 proje için gerçekleştirilen törene katıldı.

13:54 Son dakika haber | Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü Son dakika haberi: İşçilerin grev'inden görüntüler Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan'ın açıklaması Kılıçdaroğlu, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan ile görüştü İSTANBUL - Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grevi 75...

13:50 Akbaşoğlu: "TÜSİAD'ın vesayet odağı olarak rol üstlenebileceği devirler çoktan geçmiştir" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin "yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içerisinde olduklarını gördükleri için hırçınlaştığını" söyledi.

13:24 KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev kararı alan Bakırköy Belediye'sinde çalışan işçilerle görüştü.

12:37 Kılıçdaroğlu: Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor" dedi.

12:33 CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na 'zam' tepkisi CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na 'zam' tepkisi Bakırköy Belediyesinin işçileri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'zam' tepkisi gösterdi Kılıçdaroğlu, işçiyi dinlemedi, korumaları alandan uzaklaştırdı Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet...

12:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 16 milyon insana hizmet götürüldüğünü belirterek, "Gerçekten de hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, siyasal görüşleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir.

11:22 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha çok zamların geleceğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek. Kaçınılmaz olarak gelecek. Üretici ve tüketici fiyatları arasında çok büyük bir açık var. Üretici enflasyonu çok yüksek. O tam henüz fiyatlara yansımadı" açıklamasını yaptı.

10:59 Karaburun'da Nergis Festivali için geri sayım İzmir'in Karaburun ilçesi, iki yıl aradan sonra Nergis Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

10:36 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez bir isim açıklandı CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, misafir olduğu programda CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirterek "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır" dedi.

10:27 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partiden ilk kez isim telaffuz edildi CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, konuk olduğu programda CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirterek "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki biz değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır" ifadelerini kullandı.

10:11 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde 23 milyon yıllık ağaç fosilini inceledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesince 23 milyon yıllık ağaç fosilinin sergilendiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

08:18 Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret dikkat çekti. Akşener'in önceki gün yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" sözlerinin ardından gelen görüşme kulisleri hareketlendirirken, "Millet İttifakı genişliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

08:07 Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret büyük dikkat çekti. Akşener'in önceki gün yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" sözlerinin ardından gelen görüşme kulisleri hareketlendirirken, "Millet İttifakı genişliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

00:12 Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz.

23:59 Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi Kocaeli'de iş insanları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi ağaç fosilini ziyaret edecek, Dereağzı ile Adnan Kahveci mahallelerinde toplu açılış, Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma ile "Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri" törenlerine katılacak.

22:55 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Anadolu Soruyor" programına katıldı Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Bu milletin inançlarıyla dalga geçmeye, Orta Çağ göstermeye kimse rıza göstermez. Bu sözlerden dolayı özür dilenmeli. Özür dilemek bir erdemdir.

07:19 Son Dakika! Bakan Özer'den "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusuna yanıt: Protokol kapısından gelmedi Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'e canlı yayında, geçtiğimiz günlerde KPSS'den yüksek puan alıp ancak mülakatlarda düşük puan alan öğretmen adaylarına destek vermek için Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ve içeri alınmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu soruldu. Bakan Özer, bu soruya, "Emrivaki yaptı, protokol kapısından gelmedi. Kilitli kapıdan girmeye çalıştı. Orası eylemlerin yapıldığı yer olduğu için o kapı zincirli" yanıtını verdi.

16:43 CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda, limanların sözleşme süresinin uzatılmasının kabul edilmesini eleştirerek "Bu yasa çıktı, derhal Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz.

15:47 CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği protestoyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumlarına yönelik baskınlarına tepki gösterdi.

15:20 Eski vekil Sanioğlu için TBMM'de tören ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Ordu Milletvekili Yılmaz Sanioğlu (80) için TBMM'de tören düzenlendi.

14:37 Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi lazım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım" dedi.

13:32 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım" CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım.

12:56 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜMEMEKDER'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçi emeklilerini ziyaretinde, "10 milyon kitle birlik olursa siz istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız. O nedenle sizin birlik olma zamanınızdır, eğer hak arıyorsanız, hukukunuzu arıyorsanız birlik olma zamanıdır.

09:47 ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler;

09:00 GÜNDEM / 6 Ocak 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

00:44 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek.

22:32 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarını yalanladı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB'de AK Parti döneminde 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı bulunduğu iddiası hakkında, "34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler, mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisini verdi.

21:32 AK Parti'li Akbaşoğlu Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımı sergiliyorlar AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesiyle ilgili, Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir...

20:57 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarına yalanlama İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB'de AK Parti döneminde 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı bulunduğu iddiasına ilişkin, "34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler, mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisini verdi.

18:42 CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına ilişkin açıklama: "Kimse öküz altında kedi aramasın" CHP Sözcüsü Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına ilişkin açıklama: "Kimse öküz altında kedi aramasın" Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme olup olmadığı sorusuna, "Kimse...

18:21 Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosunu paylaşması "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse öküz altında kedi aramasın" ifadelerini kullandı.

18:14 İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama var İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosunu paylaşması "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse öküz altında kedi aramasın" dedi.

17:57 CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ufukta hiper enflasyonun çirkin yüzünü göstermeye başladığını belirterek, "Üreticiden tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor.

16:57 CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler;

16:14 Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

15:41 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi: (3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak bana sorulduğunda, 'evet cumhurbaşkanlığı önemli görevdir, eğer Milet İttifakı kabul ederse evet, aday olmaktan da onur duyarım'. Doğru. Yanlış bir şey söylemiyorum.

15:09 Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir' AK Parti Grubu Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim gündemimiz yatırım, bizim gündemimiz halkın huzuru, bizim gündemimiz halka hizmet. Muhalefet ise milletten bihaber, sadece milletin sinir uçlarıyla oynuyor' dedi.

14:42 Çelik: "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.