İzmit\'te Kılıçdaroğlu\'nun programında gazeteciler darp iddiasıyla şikayetçi oldu

Kocaeli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda bazı partililerin basın mensuplarını darbettiği iddia edildi.

Olay, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, programı takip etmek üzere salonda bulunan basın mensuplarına ayrılan alanlara bazı partililer geçti. Görevlerini yerine getiremediklerini belirten gazeteciler, söz konusu alanların boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine gazeteciler ile partililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bazı partililerin basın mensuplarına fiziki saldırıda bulunarak darbettiği öne sürüldü. Saldırıya uğradıklarını belirten gazeteciler, darp raporu alarak şikayetçi oldu.