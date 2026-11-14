Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya\'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
41 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya\'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Haber Videosu

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde psikolojik olarak zorlandığı ve yakın akrabaları dışında kimseyi avukat olarak kabul etmediği öne sürüldü. Gazeteci Nagehan Alçı, Kaya'nın dışarıdan da ciddi bir baskı altında olduğunu belirterek, "Düşene vurmak, beter olsun demek bunlar insani değil" dedi.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki durumuna ilişkin gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"YAKIN AKRABALARI DIŞINDA AVUKAT KABUL ETMİYOR"

Kaya'nın cezaevinde kimseyle temas etmek istemediğini aktaran Alçı, "Anladığımız kadarıyla hem psikolojik olarak çok ciddi zorlanıyor hem de dışarıdan sosyal baskı altında. Protesto sloganları var. Bir yandan hiç kimseyle temas etmek istemiyor, kendi yakın akrabaları dışında kimseyi avukat olarak kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BU SKANDALI TEK BİR KİŞİNİN OMZUNA YIKMAK HAKKANİYETLİ DEĞİL"

Kaya'nın yaşadığı psikolojik zorluklar üzerinden yapılan yorumları eleştiren Alçı, soruşturma sürecinin bütün sorumluluğunun Kaya’ya yüklenmesini de doğru bulmadığını belirtti.

Alçı, "Ben Fatma Betül Hanım'ın psikolojisiyle ilgili acımasız yorumlar yapmayı çok gayriinsani buluyorum. Sonuçta suçlu ya da değil, yaptığı doğru ya da yanlış, zaten hepimiz bu süreçle ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bence de son derece sıkıntılı bir tablo fakat bütün bu yükü, bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmayı da hakkaniyetli bulmuyorum" dedi.

Kaya'nın cezaevindeki durumuyla ilgili alaycı ifadeler kullanılmasına da tepki gösteren Alçı, yaşananlardan memnuniyet duyulmasını ve bu durum üzerinden espri yapılmasını acımasız bulduğunu söyledi.

"EN AĞIR SUÇLULAR DAHİ İNSANİ MUAMELEYİ HAK EDER"

Soruşturmanın bir an önce açıklığa kavuşmasını istediğini belirten Alçı, suçlu olup olmadığına bakılmaksızın cezaevindeki herkesin insani koşullarda tutulması gerektiğini vurguladı.

Alçı, "Suçluysa suçunu hukuk çerçevesinde çeker. Ama aynı zamanda en ağır suçlular dahi cezaevlerinde insani muameleyi ve insani koşulları hak ederler. Bu da hukuk devleti olmanın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

AVUKATLIĞINI BABASI ÜSTLENMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan'ın üstlendiği belirtilmişti. Ramazan Sayan'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderek kızıyla görüştüğü bildirilirken Kaya'nın kardeşi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle cezaevine giderek kardeşini ziyaret ettiği aktarılmıştı.

Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demişFona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TLGönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Okurların en beğendiği yorum

“Yediğin hurmalar sonra tırmalar”

Tüm yorumlar (41)
Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıNagehan AlçıGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (41)

  • Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Yediğin hurmalar sonra tırmalar 64 2
  • Önder Saplar Önder Saplar:
    hiç fakir fukara ne durumda demeyin .. 51 1 Yanıtla
  • Ozcan Yildirim Ozcan Yildirim:
    Tasasi sanami dustu. 46 2 Yanıtla
  • ZİYA DÖNMEZ ZİYA DÖNMEZ:
    56 Yaşında emekliyim. Nasıl ayakta durduğumu nasıl yaşadığımı ben ona anlatayım , bakalım psikolojisi dayanacak mı 45 2
  • kamil erol kamil erol:
    AYYY ÇOK ÜZÜLDÜK 38 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
17:51
Aylardır beklenen o büyük gün geldi Ronaldinho sahaya çıkıyor
Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:10:02. #7.12#
SON DAKİKA: Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android