Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya\'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor

Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki durumuna ilişkin gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"YAKIN AKRABALARI DIŞINDA AVUKAT KABUL ETMİYOR"

Kaya'nın cezaevinde kimseyle temas etmek istemediğini aktaran Alçı, "Anladığımız kadarıyla hem psikolojik olarak çok ciddi zorlanıyor hem de dışarıdan sosyal baskı altında. Protesto sloganları var. Bir yandan hiç kimseyle temas etmek istemiyor, kendi yakın akrabaları dışında kimseyi avukat olarak kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BU SKANDALI TEK BİR KİŞİNİN OMZUNA YIKMAK HAKKANİYETLİ DEĞİL"

Kaya'nın yaşadığı psikolojik zorluklar üzerinden yapılan yorumları eleştiren Alçı, soruşturma sürecinin bütün sorumluluğunun Kaya’ya yüklenmesini de doğru bulmadığını belirtti.

Alçı, "Ben Fatma Betül Hanım'ın psikolojisiyle ilgili acımasız yorumlar yapmayı çok gayriinsani buluyorum. Sonuçta suçlu ya da değil, yaptığı doğru ya da yanlış, zaten hepimiz bu süreçle ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bence de son derece sıkıntılı bir tablo fakat bütün bu yükü, bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmayı da hakkaniyetli bulmuyorum" dedi.

Kaya'nın cezaevindeki durumuyla ilgili alaycı ifadeler kullanılmasına da tepki gösteren Alçı, yaşananlardan memnuniyet duyulmasını ve bu durum üzerinden espri yapılmasını acımasız bulduğunu söyledi.

"EN AĞIR SUÇLULAR DAHİ İNSANİ MUAMELEYİ HAK EDER"

Soruşturmanın bir an önce açıklığa kavuşmasını istediğini belirten Alçı, suçlu olup olmadığına bakılmaksızın cezaevindeki herkesin insani koşullarda tutulması gerektiğini vurguladı.

Alçı, "Suçluysa suçunu hukuk çerçevesinde çeker. Ama aynı zamanda en ağır suçlular dahi cezaevlerinde insani muameleyi ve insani koşulları hak ederler. Bu da hukuk devleti olmanın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

AVUKATLIĞINI BABASI ÜSTLENMİŞTİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan'ın üstlendiği belirtilmişti. Ramazan Sayan'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderek kızıyla görüştüğü bildirilirken Kaya'nın kardeşi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle cezaevine giderek kardeşini ziyaret ettiği aktarılmıştı.