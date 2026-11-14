Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Haber Videosu

Fon vurgunu soruşturmasında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Bir iş insanının 300 milyon liralık yatırımını 93 katına çıkararak 28 milyar lirayla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre iş insanı, bu kazancı sorgulayan arkadaşına, "Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?" yanıtını verdi.

NOW TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, fon vurgunu soruşturmasına ilişkin Ankara ve Meclis kulislerinde duyduğu çarpıcı iddiaları anlattı. Bir iş insanının fonlardan birine 300 milyon lirayla girip 28 milyar lirayla çıktığının konuşulduğunu belirten Zeyrek, üst düzey bir bürokratın da adının iddialara karıştığını öne sürdü. 

"300 MİLYON LİRAYLA GİRMİŞ, 28 MİLYAR LİRAYLA ÇIKMIŞ"

Kamuoyunda tartışılan fon vurgunu soruşturması, NOW TV ekranlarında yayınlanan "Orta Sayfa" programında ele alındı. Gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara ve TBMM kulislerinde konuşulan ancak henüz belgelerle doğrulanmamış iddiaları gündeme taşıdı.

Soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin lekelenmeme hakkına dikkat çeken Zeyrek, kendisine aktarılan isimleri somut kanıt bulunmadığı için açıklamayacağını belirtti.

Zeyrek, kulislerde konuşulan dikkat çekici bir para hareketini şu sözlerle anlattı:

"Sadece bugün işittiklerimi anlatsam şaşırırsınız. Verdikleri isimler bende saklı kalmak kaydıyla anlatayım: Bir iş insanı; Tera, Pusula, Destek gibi fonlardan birine 300 milyon lirayla girmiş ve 28 milyar lirayla çıkmış. Yatırılan paranın tam 93 katı."

"BEN DE TÜRKİYE'NİN JEFF BEZOS'U OLAYIM"

Söz konusu iş insanının elde ettiği öne sürülen kazancın çevresindeki kişiler tarafından da sorgulandığını anlatan Zeyrek, kendisine aktarılan bir konuşmayı paylaştı.

Zeyrek, "Yanında olan arkadaşı dönüp, 'Ya burada bir haksızlık var, bunu fark etmedin mi? Bu hisse nasıl bu rakamdan buraya çıkıyor?' diye sormuş. O da 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?' demiş" ifadelerini kullandı.

"5 MİLYON DOLARLIK VİLLALARDA YAN YANA OTURUYORLAR"

Programda gazeteci Nevşin Mengü'nün "Borsada kazanmak suç değil, manipülasyonu organize edeni bulmak lazım" değerlendirmesi üzerine Deniz Zeyrek, iddiaların sıradan bir yatırım kazancının ötesinde olduğunu savundu.

Fon şirketlerinin yatırımcılara giriş ve çıkış tarihleri konusunda yönlendirmelerde bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Zeyrek, şunları söyledi:

"Buradaki fon şirketlerinin yönlendirmesi belli, 'gir' ve 'çık' dediği tarihler belli. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'örgütlü yapı' dediği şeyden bahsediyorum. Sıradan bir şirketin hissesini almıyor. Yan yana 5 milyon dolarlık villalarda oturuyorlar; her nasılsa villa komşusunun şirketinden öğreniyor, parayı yatırıyor ve 28 milyar lirayla çıkıyor."

"ÜST DÜZEY BİR BÜROKRAT SON GÜNLERDE ORTADA GÖRÜNMÜYOR"

Deniz Zeyrek, fon soruşturmasına ilişkin kulislerde yalnızca iş insanlarının değil, kamu görevlilerinin de isimlerinin konuşulduğunu ileri sürdü.

Kendisine üst düzey bir bürokratın adının verildiğini belirten Zeyrek, bu kişinin son günlerde kamuoyunun önünde fazla görünmediğinin de iddia edildiğini aktardı.

Zeyrek, "Bana bunu anlatan kişi iş insanının ismini de verdi ama ben yorum yapmadım, yapmam da. Çünkü iftira veya o iş insanını lekelemek amacıyla söylenmiş de olabilir. Ayrıca üst düzey bir bürokrattan bahsettiler; hatta son günlerde çok ortada görünmemesine dikkat çektiler" dedi.

Gazeteci, bu iddiaların doğruluğunu teyit edecek somut belgelere sahip olmadığını özellikle vurguladı.

"MECLİS FISILTI GAZETESİNE DÖNMÜŞ DURUMDA"

Soruşturmayla ilgili isimlerin ve para miktarlarının TBMM koridorlarında sürekli konuşulduğunu belirten Zeyrek, doğrulanmamış bilgilerin masum kişileri de zan altında bırakabileceğine dikkat çekti.

Zeyrek, "Bütün bunlar biz gazetecilere anlatılıyor. Meclis'e gidiyorsunuz; 'Şunun da varmış, bunun da bu kadarı varmış' deniyor. İş tam bir fısıltı gazetesine dönüşmüş durumda. Deneyimli gazeteciyseniz bu tuzağa düşmezsiniz, somut belge ararsınız. Peki bu lekelenme tartışmasından kurtulmanın yolu nedir? Listeyi açıklamak" ifadelerini kullandı.

Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TLGönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldıFon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu? Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Fon SoruşturmasıJeff BezosFon kriziTürkiyeEkonomiGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Allahın kulu Allahın kulu:
    Millete ibret olsun diye bunun asılması lazım 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı 17 kişi yakalandı 16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! 17 kişi yakalandı
Londra Belediye Başkanı İstanbul’da cuma namazı kıldı Ayasofya isteği dikkat çekmişti Londra Belediye Başkanı İstanbul'da cuma namazı kıldı! Ayasofya isteği dikkat çekmişti
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Bursa’da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada Bursa'da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada
Şiddetli rüzgar binayı yıktı Faciaya ramak kaldı Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
04:05
Marmara’da korkutan deprem İstanbul ve Bursa’da hissedildi
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:29
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 07:59:12. #7.13#
SON DAKİKA: Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android