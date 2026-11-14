Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş

NOW TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, fon vurgunu soruşturmasına ilişkin Ankara ve Meclis kulislerinde duyduğu çarpıcı iddiaları anlattı. Bir iş insanının fonlardan birine 300 milyon lirayla girip 28 milyar lirayla çıktığının konuşulduğunu belirten Zeyrek, üst düzey bir bürokratın da adının iddialara karıştığını öne sürdü.

"300 MİLYON LİRAYLA GİRMİŞ, 28 MİLYAR LİRAYLA ÇIKMIŞ"

Kamuoyunda tartışılan fon vurgunu soruşturması, NOW TV ekranlarında yayınlanan "Orta Sayfa" programında ele alındı. Gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara ve TBMM kulislerinde konuşulan ancak henüz belgelerle doğrulanmamış iddiaları gündeme taşıdı.

Soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin lekelenmeme hakkına dikkat çeken Zeyrek, kendisine aktarılan isimleri somut kanıt bulunmadığı için açıklamayacağını belirtti.

Zeyrek, kulislerde konuşulan dikkat çekici bir para hareketini şu sözlerle anlattı:

"Sadece bugün işittiklerimi anlatsam şaşırırsınız. Verdikleri isimler bende saklı kalmak kaydıyla anlatayım: Bir iş insanı; Tera, Pusula, Destek gibi fonlardan birine 300 milyon lirayla girmiş ve 28 milyar lirayla çıkmış. Yatırılan paranın tam 93 katı."

"BEN DE TÜRKİYE'NİN JEFF BEZOS'U OLAYIM"

Söz konusu iş insanının elde ettiği öne sürülen kazancın çevresindeki kişiler tarafından da sorgulandığını anlatan Zeyrek, kendisine aktarılan bir konuşmayı paylaştı.

Zeyrek, "Yanında olan arkadaşı dönüp, 'Ya burada bir haksızlık var, bunu fark etmedin mi? Bu hisse nasıl bu rakamdan buraya çıkıyor?' diye sormuş. O da 'Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?' demiş" ifadelerini kullandı.

"5 MİLYON DOLARLIK VİLLALARDA YAN YANA OTURUYORLAR"

Programda gazeteci Nevşin Mengü'nün "Borsada kazanmak suç değil, manipülasyonu organize edeni bulmak lazım" değerlendirmesi üzerine Deniz Zeyrek, iddiaların sıradan bir yatırım kazancının ötesinde olduğunu savundu.

Fon şirketlerinin yatırımcılara giriş ve çıkış tarihleri konusunda yönlendirmelerde bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Zeyrek, şunları söyledi:

"Buradaki fon şirketlerinin yönlendirmesi belli, 'gir' ve 'çık' dediği tarihler belli. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'örgütlü yapı' dediği şeyden bahsediyorum. Sıradan bir şirketin hissesini almıyor. Yan yana 5 milyon dolarlık villalarda oturuyorlar; her nasılsa villa komşusunun şirketinden öğreniyor, parayı yatırıyor ve 28 milyar lirayla çıkıyor."

"ÜST DÜZEY BİR BÜROKRAT SON GÜNLERDE ORTADA GÖRÜNMÜYOR"

Deniz Zeyrek, fon soruşturmasına ilişkin kulislerde yalnızca iş insanlarının değil, kamu görevlilerinin de isimlerinin konuşulduğunu ileri sürdü.

Kendisine üst düzey bir bürokratın adının verildiğini belirten Zeyrek, bu kişinin son günlerde kamuoyunun önünde fazla görünmediğinin de iddia edildiğini aktardı.

Zeyrek, "Bana bunu anlatan kişi iş insanının ismini de verdi ama ben yorum yapmadım, yapmam da. Çünkü iftira veya o iş insanını lekelemek amacıyla söylenmiş de olabilir. Ayrıca üst düzey bir bürokrattan bahsettiler; hatta son günlerde çok ortada görünmemesine dikkat çektiler" dedi.

Gazeteci, bu iddiaların doğruluğunu teyit edecek somut belgelere sahip olmadığını özellikle vurguladı.

"MECLİS FISILTI GAZETESİNE DÖNMÜŞ DURUMDA"

Soruşturmayla ilgili isimlerin ve para miktarlarının TBMM koridorlarında sürekli konuşulduğunu belirten Zeyrek, doğrulanmamış bilgilerin masum kişileri de zan altında bırakabileceğine dikkat çekti.

Zeyrek, "Bütün bunlar biz gazetecilere anlatılıyor. Meclis'e gidiyorsunuz; 'Şunun da varmış, bunun da bu kadarı varmış' deniyor. İş tam bir fısıltı gazetesine dönüşmüş durumda. Deneyimli gazeteciyseniz bu tuzağa düşmezsiniz, somut belge ararsınız. Peki bu lekelenme tartışmasından kurtulmanın yolu nedir? Listeyi açıklamak" ifadelerini kullandı.