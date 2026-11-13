Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Haber Videosu

Birleşik Krallık'ta bulunan ABD askeri üslerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD ordusunun uyguladığı Kuvvet Koruma Durumu (FPCON) kapsamında alarm seviyesi Delta'ya yükseltildi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Lakenheath Üssü'nde sirenlerin çalması dikkat çekerken, alınan kararın arkasındaki neden henüz netleşmedi.

İngiltere'deki ABD askeri üslerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik alarmı en yüksek seviyeye çıkarılırken, Lakenheath Hava Üssü'nde sirenler çalmaya başladı.

ABD ÜSLERİNDE EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİNE GEÇİLDİ 

Birleşik Krallık'ta bulunan ABD askeri üslerinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. ABD ordusunun askeri tesislerini ve personelini korumak amacıyla kullandığı FPCON (Force Protection Condition) sistemi kapsamında alarm seviyesi Delta olarak belirlendi. Delta seviyesi, ABD ordusunun güvenlik sınıflandırmasında uyguladığı en yüksek koruma düzeyi olarak biliniyor. Bu seviyeye geçilmesi, askeri tesislerde olağanüstü güvenlik tedbirlerinin devreye alınması anlamına geliyor. Kararın hangi güvenlik değerlendirmesi doğrultusunda alındığına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

LAKENHEATH HAVA ÜSSÜ'NDE SİRENLER ÇALIYOR

Güvenlik seviyesinin yükseltilmesinin ardından İngiltere'deki RAF Lakenheath Hava Üssü'nde sirenlerin çaldığı bildirildi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait olan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığı açısından stratejik önem taşıyor. Lakenheath, ABD Hava Kuvvetleri'nin 48. Avcı Kanadı'na ev sahipliği yapıyor. Üste F-15E ve F-35A savaş uçakları bulunuyor. Sirenlerin hangi nedenle devreye girdiği ve alarm durumunun ne kadar süreceği henüz açıklığa kavuşmadı.

FPCON DELTA SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan FPCON sistemi, askeri tesislere yönelik terör tehdidi ve güvenlik risklerine karşı uygulanacak koruma tedbirlerini belirliyor. Sistem, Normal, Alpha, Bravo, Charlie ve Delta olmak üzere beş farklı seviyeden oluşuyor. Delta, sistemin en yüksek alarm seviyesi. Bu seviye, genellikle bir terör saldırısının gerçekleştiği veya belirli bir bölge ya da tesise yönelik yakın bir saldırı tehdidini gösteren istihbaratın bulunduğu durumlarda uygulanıyor.

Amerika Birleşik DevletleriBirleşik KrallıkİngiltereDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Emre Acar Emre Acar:
    İran bir saldırı yapmıştır korkmuşlardır 1 0 Yanıtla
  • qxqtt5bbbg qxqtt5bbbg:
    yorum yazanlar bir şeye dikkat çekmek istiyorum petrol fiyatları düşünce ABD İran kayıkçı kavgasına başlıyorlar petrol fiyatlarini tekrar yukarı çıkarıyorlar bu da Rusya’nın işine yarıyor yani elbirliğiyle bir savaş oyunu oynuyorlar cambaza bak cambaza petrol fiyatları ile soyunan Dünya halkları oluyor bilinçli olarak altını da iyice düşürüp milletin yani insanların elinden çıkarmasını bekliyorlar daha sonra daha yüksek fiyatlara tekrardan satacaklar 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Alaskadaki üste hareketlilik yokmuş Abartıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Ekrem İmamoğlu ’yargılayacağım’ sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim Ekrem İmamoğlu 'yargılayacağım' sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim
Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin?
Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha Transferde büyük sürpriz Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Transferde büyük sürpriz
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
15:29
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:12:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android