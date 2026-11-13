Can Yaman'ın son hali şaşırttı! "Biraz fazla bronzlaşmış" - Son Dakika
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Can Yaman'ın son hali şaşırttı! "Biraz fazla bronzlaşmış"

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Can Yaman\'ın son hali şaşırttı! "Biraz fazla bronzlaşmış"
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Can Yaman\'ın son hali şaşırttı! "Biraz fazla bronzlaşmış"
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Yaşamını bir süredir İtalya'da sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman, Madrid'de katıldığı dizi galasında bu kez oyunculuğuyla değil, değişen görüntüsüyle gündeme geldi. Siyahlar içindeki tarzı ve dikkat çeken bronz teniyle objektiflere yansıyan oyuncunun son hali tartışma konusu oldu. Fotoğrafları gören kullanıcıların "Can Yaman iyice kararmış" yorumları dikkat çekti.

Yaşamını bir süredir İtalya'da sürdüren Türk oyuncu Can Yaman, bu kez Madrid'deki galada ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti. Siyah deri kombini ve bronzlaşmış teniyle objektiflere yansıyan oyuncunun son hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yaman'ın fotoğraflarını gören bazı kullanıcılar, "Can Yaman kararmış" yorumunda bulundu.

Can Yaman'ın son hali şaşırttı!

İSPANYA'DAKİ DİZİ GALASINA KATILDI

Can Yaman, başrolünde yer aldığı İspanyol yapımı 'El laberinto de las mariposas' dizisinin galası için Madrid'e gitti. 12 Kasım'da Cines Callao'da düzenlenen galada oyuncuya dizinin diğer oyuncuları Andrea Duro, María de Nati ve Félix Gómez de eşlik etti.

Siyah deri ceketi, siyah pantolonu ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Yaman, galada basın mensuplarına poz verdi.

BRONZLAŞMIŞ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Galadan paylaşılan fotoğraflarda Can Yaman'ın ten rengindeki belirgin bronzluk dikkat çekti. Oyuncunun görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar Yaman'ın önceki görüntüsüyle karşılaştırma yaparak bronzluğuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Can Yaman'ın son hali şaşırttı!

İLK İSPANYOLCA DİZİSİYLE EKRANA GELİYOR

Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı 'El laberinto de las mariposas', sekiz bölümden oluşan romantik gerilim türünde bir yapım olarak hazırlandı. Dizide Yaman, ihanete uğradıktan sonra İspanya'nın en çok aranan isimlerinden biri haline gelen gizli ajan Kaplan karakterini canlandırıyor.

13 Kasım'da AMC+ platformunda yayınlanmaya başlayan yapım, oyuncunun İspanya'da çekilen ve İspanyolca rol aldığı ilk dizi olma özelliğini taşıyor.

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    Yorumlar (2)

  • İlhami Çelenk İlhami Çelenk:
    nigga olmuş 0 0 Yanıtla
  • Muammer yeşil Muammer yeşil:
    yanındakilerin yanında Arap dayı gibi görünüyor 0 0
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